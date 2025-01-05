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رياضة

ريال مدريد يعلن وفاة نجمه السابق مانويل فيا

لاعب ريال مدريد السابق
لاعب ريال مدريد السابق

أعلن  نادي ريال مدريد، وفاة خوان مانويل فيا، لاعبه السابق في موسم 1958-1959 عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: 

يرغب ريال مدريد في التعبير عن تعازيه ومحبته لعائلته وزملائه وأحبائه، ولكل الأندية التي كان جزءًا منها.

مع ريال مدريد، فاز بكأس أوروبا الرابعة في عام 1959. ومع ريال سرقسطة، فاز بكأس المعارض وكأس إسبانيا مرتين. ومع المنتخب الإسباني، تُوّج ببطولة كأس الأمم الأوروبية في عام 1964.

 

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