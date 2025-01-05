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رياضة

محمد صلاح يتجاوز سواريز ويعادل رقم هنري في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

أحرز الدولي المصري محمد صلاح هدفا جديدا، خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بملعب أنفيلد، مساء اليوم الأحد، والتي انتهت 2/2، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الدولي المصري صلاح أضاف الهدف الثاني للريدز من علامة الجزاء، ليتقدم ليفربول (2-1)، قبل أن يخطف أماد ديالو هدف التعادل للشياطين الحمر.

محمد صلاح يعادل رقم هنري 

وبهذا الهدف، عادل محمد صلاح السجل التهديفي للفرنسي تييري هنري، أسطورة أرسنال، في البريميرليج، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

ووصل صلاح إلى 175 هدفا خلال 282 مباراة في الدوري الممتاز، بينما سجل هنري 175 هدفا في 258 مباراة.

بينما ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن محمد صلاح وصل إلى 18 هدفا و13 تمريرة حاسمة في 19 مباراة خاضها في البريميرليج هذا الموسم، ليصل إلى 31 مساهمة تهديفية.

وأضافت: "هذا أعلى عدد من المساهمات التهديفية للاعب واحد في أول 19 مباراة خلال موسم واحد بالمسابقة"، علمًا بأن ليفربول يملك مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

محمد صلاح يتجاوز لويس سواريز 

وتجاوز محمد صلاح بذلك الأوروجواياني لويس سواريز، الذي شارك في 30 هدفا بقميص ليفربول في موسم 2013-2014، عبر تسجيل 23 هدفا وصناعة 7 أخرى.

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