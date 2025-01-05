الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

توقيع بروتوكول تعاون بين المحامين والهيئة العامة للرعاية الصحية غدًا

نقابة المحامين، فيتو
نقابة المحامين، فيتو

يوقع عبدالحليم علام، نقيب المحامين - رئيس اتحاد المحامين العرب، غدا الإثنين، برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الإدارية.

بروتوكول المحامين وهيئة الرعاية الصحية 


ويتضمن برتوكول التعاون بنودا تحل كافة مشكلات  أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المحامين فيما يخص منظومة العلاج، بما يضمن توفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة في كافة التخصصات، وذلك في بيئة عمل احترافية وجاذبة تلبي احتياجات الأعضاء وتليق بمكانتهم.

الهيئة العامة للرعاية الصحية 

 

جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرعاية الصحية قد تأسست بموجب القانون رقم 2 لعام 2018 بشأن نظام التأمن الصحي الشامل، كهيئة مستقلة، حيث تعمل كمقدم لخدمات الرعاية الصحية العامة وتهدف إلى توحيد وتجديد خدمات ومرافق الرعاية الصحية العامة، وتحسن تصور الجمهور للخدمات التي تقدمها الدولة، وقيادة التحول النموذجي نحو نظام صحي جديد ومبتكر بما يضمن تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة.

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برتوكول بين المحامين والهيئة العامة للرعاية الصحية المحامين نقابة المحامين
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