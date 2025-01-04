"القليوبية الأزهرية" تكرم الطالبة مريم الفائزة في مسابقة المشروع الوطني للقراءة

كرم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهرية بـ القليوبية، الطالبة مريم إبراهيم عبدالعزيز الطالبة بمعهد المنشأة الصغرى الابتدائي إدارة كفر شكر القليوبية، الفائزة على مستوى الجمهورية بمسابقة المشروع الوطنى للقراءة فى الموسم الرابع، وجاءت ضمن الأوائل وسوف يتم إعلان الترتيب النهائى فى الحفل الختامى للمنافسة على جائزة المليون جنيه.

فوز طالبة بأزهر القليوبية بالمشروع الوطنى للقراءة

كانت المسابقة قد أجريت بالتنسيق مع البحث العلمى وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودعم الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغنى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والمنسقين للمسابقة بقطاع المعاهد حضر التكريم ماهر محمدى مدير إدارة الجودة ومنسق المسابقة بالمنطقة ووالد الطالبة وأسرتها وهناء محمد إبراهيم الإخصائية الاجتماعية بالمعهد.

وقدم الشيخ سعيد أحمد خضر رئيس الإدارة المركزية بـ القليوبية للمنطقة التهنئة للسيد الوزير المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وللطالبة ووالدها وأسرتها ومعهدها وإدارتها، ولجميع قيادات المنطقة والعاملين بها واداراتها ومعاهدها وقيادات وشعب محافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.