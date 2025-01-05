الأحد 05 يناير 2025
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اقتصاد

شراكة استراتيجية بين مصر للتأمين والعين الأهلية للتأمين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شهد  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للتأمين وشركة العين الأهلية للتأمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي بين الشركتين، وكذا تطوير منتجات التأمين وتبادل الخبرات العلمية، وتحسين مستوى التدريب وتبادل الخبرات، بما يصب في مصلحة الشركتين.

 

 كما يسهم البروتوكول في مواجهة التطورات والتحديات في سوق التأمين، وذلك في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية المستقبلية لتعزيز التعاون العربي في مجال التأمين، حيث وقع البروتوكول عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين ومحمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين.

 

 

 

 

 

ويعد هذا البروتوكول خطوة هامة للتعاون من أجل تحقيق تحول رقمي متكامل في صناعة التأمين، مما سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، وكذا زيادة سرعة وكفاءة التعاملات، كما يعتبر البروتوكول نافذة نحو المزيد من التعاون المستقبلي في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية، ويعزز من القدرة على التكيف مع التحديات المستقبلية.

 

 

حسن الخطيب: تحقيق رؤية مصر 2030

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على دعم الوزارة لهذه الخطوة الاستراتيجية الهامة، والتي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التكامل والتعاون العربي من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة في قطاع هام كقطاع التأمين من خلال شراكة فريدة بين شركتين كبيرتين تتمتعان بخبرات متميزة

 

 واشار إلى أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي بما يعزز من مكانة المنطقة العربية في الاقتصاد الرقمي العالمي، وخطوة هامة نحو مستقبل مستدام.

 

وأشار الوزير إلى أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والاستثمار، لافتا إلى أن هذا التعاون سيسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع التأمين، وتعزيز مكانة مصر والإمارات في مجال الخدمات المالية.

 

وأوضح «الخطيب» أن هذا البروتوكول سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة كما سيسهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات متميزة للعملاء

 

 واشار إلى أن هذا التعاون يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، كالابتكار والشمول المالي، كما أنه سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.

 

ومن جانبه قال عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين أن هذا البروتوكول يهدف إلى تبادل الخبرات في مجالات الحلول الرقمية المبتكرة في صناعة التأمين من خلال تطوير الأنظمة الرقمية وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين الخدمات الرقمية من خلال تطبيق تقنيات حديثة، بالإضافة إلى التعاون في تطوير وبناء القدرات البشرية بالشركتين من خلال إعداد وتصميم البرامج التدريبية المتميزة وتبادل الخبرات من أجل تعزيز مهارات العاملين بقطاع التأمين باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في التطوير والابتكار، هذا بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير المنتجات والخدمات التأمينية مما سيعود بالأثر في خدمة العملاء والنهوض بمستويات الخدمات التأمينية المختلفة.

وبدوره أوضح محمد مظهر الرئيس التنفيذي لشركة العين الأهلية للتأمين أن هذا البروتوكول يعد خطوة أولى نحو المزيد من الشراكات والتعاون المشترك، مؤكدا أن هذه الشراكة ستسهم في تحقيق نتائج ملموسة في مجال تقديم حلول تأمينية متميزة وأكثر مرونة، وسيتيح للشركتين الاستفادة من أحدث التطورات في مجال التأمين الرقمي، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية للسوق العربي على المستوى العالمي.
حضر مراسم التوقيع السيد خالد البادي الرئيس التنفيذي لمجموعة البادي للتجارة والاستثمار ونائب رئيس مجلس إدارة شركة العين الأهلية للتأمين، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية في شركة مصر للتأمين.

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