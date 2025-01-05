وزير الرياضة يجتمع مع مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث لمناقشة خطط التطوير

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وذلك لبحث خطط التطوير المستقبلي للاتحاد ودعم اللاعبين المصريين في المحافل الدولية.

يأتي الاجتماع ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لدعم الرياضات الفردية والجماعية والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي في مصر فى ضوء خطة الوزارة لحوكمة المنظومة الرياضية إداريا وماليا.

وخلال الاجتماع، تم استعراض رؤية الوزارة لتعزيز دور الاتحادات الرياضية في تحقيق الإنجازات الدولية.

أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث لمناقشة خطط التطوير

وأكد الدكتور أشرف صبحي بأن الوزارة تعمل على تقديم كل أشكال الدعم للرياضات المختلفة، بما فيها رياضة الخماسي الحديث التي تُعد واحدة من الرياضات التي تحمل آمالًا كبيرة لمصر في المنافسات العالمية والأولمبية لتضاف إلى سجل الرياضة المصرية، مؤكدا على مواصلة الوزارة العمل على دعم اللاعبين وتأهيلهم للمشاركة في البطولات الدولية بأعلى مستوى من الاحترافية".

أشرف صبحي يجتمع بمجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث لمناقشة خطط التطوير

وأضاف الوزير أنه تم اصدار اللوائح الخاصة بضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها فى ظل توجيهات القيادة السياسية من كافة مسارات العمل الإدارية والمالية والفنية ومنها ضوابط السفر والمشاركات الدولية واللوائح المالية والإجراءات والاشتراطات الطبية.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الهامة، من بينها خطط الإعداد للاعبين، الاستعداد للمشاركات الدولية، واستراتيجية تطوير البنية التحتية الخاصة باللعبة.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

فيما أطلقت وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، سادس أفواج رحلات "اعرف بلدك" قطار الشباب للأقصر وأسوان، بمشاركة شباب من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن رحلات الأقصر وأسوان تمثل فرصة فريدة للشباب للتعرف على تاريخ مصر العريق وثقافتها الغنية، هذه المدن ليست فقط وجهات سياحية، بل هي مراكز حضارية تعكس حضارة آلاف السنين، ونحرص من خلال هذا البرنامج أن يتعرف كل شاب وشابة على تاريخ وحضارة مصر العريقة، وأن يشعر بالانتماء لهذا الوطن الغني بالتاريخ والمستقبل.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

كما أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الهدف من برنامج "اعرف بلدك" هو تعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب، فزيارة المواقع التاريخية في الأقصر وأسوان تتيح لهم فهم عميق لتراثهم الثقافي وتاريخهم، كما أنها تهدف إلى تعزيز السياحة الداخلية، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

برنامج رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

يتضمن البرنامج زيارة المناطق السياحية بأسوان مثل السد العالي، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة، بالإضافة إلى المزارات السياحية بالأقصر مثل وادي الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، متحف الأقصر، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر. وجولات حرة بمحافظتي الأقصر وأسوان.

أشرف صبحي يكشف أهمية رحلات قطار الشباب إلى الأقصر وأسوان

رحلات قطار الشباب ضمن برنامج اعرف بلدك

يأتى ذلك ضمن برامج تنشيط السياحة الداخلية والتى يتم تنظيمها بمعرفة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم رحلات بقطارات السكة الحديد خلال الفترة من 22 نوفمبر 2024 حتى يوم 27 فبراير 2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع خلال تلك الفترة.

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