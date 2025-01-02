شباب مطروح يستقبلون وزير الرياضة بالزي البدوي والتمر (صور)

استقبل عدد من الشباب المتطوعين بمديرية الشباب والرياضة في محافظة مطروح ، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالزي البدوي والابتسامة الجميلة، خلال مشاركته في لقاء حواري مع شباب مطروح وتفقد بعد أنشطة الوزارة وافتتاح بعض المنشآت الرياضية، وذلك بحضور محافظ مطروح وبعد القيادات والعمد والمشايخ.

في سياق آخر تفقد الدكتور "خالد مسعود" رئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، صالات الأنشطة والملاعب التابعة للمديرية، وكان في استقباله الدكتور "وليد رفاعى" مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وذلك للوقوف على آخر استعدادات المديرية لزيارة الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضة للمحافظة.

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