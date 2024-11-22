انطلقت، منذ قليل، أولى رحلات قطار الشباب بحضور قيادات الشباب والرياضة وذلك ضمن برنامج ( اعرف بلدك ) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

انطلاق أولى رحلات قطار الشباب ضمن برنامج اعرف بلدك

يأتى ذلك ضمن برامج تنشيط السياحة الداخلية والتى يتم تنظيمها بمعرفة وزارة الشباب والرياضة بتنظيم رحلات بقطارات السكة الحديد خلال الفترة من ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤ حتى يوم ٢٧ فبراير ٢٠٢٥ بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين حيث يقوم من القاهرة إلى أسوان رحلة الذهاب يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب ورحلة العودة من أسوان إلى القاهرة يوم الخميس من كل أسبوع خلال تلك الفترة.

هذا واستقل الشباب القطار من محطة مصر برمسيس فى تمام الساعة الخامسة مساء على أن تكون رحلة العودة من أسوان الساعة الثامنة مساء يوم الخميس القادم ويقف بمحطات ( صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) فى الذهاب والعكس فى العودة.

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