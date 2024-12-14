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الخماسي الحديث، التشكيل الكامل لمجلس إدارة الاتحاد المصري

انتخابات الخماسي
انتخابات الخماسي الحديث، فيتو

الخماسي الحديث، فاز شريف العريان برئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، لدورة 2024/ 2028، بعدما اعتمدت الجمعية العمومية التي انعقدت منذ قليل، فوزه رسميا بالتزكية، لعدم تقدم مرشحين آخرين للمنافسة.

 

انتخابات اتحاد الخماسي الحديث

 وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات وهم: “ الشمس، مدينة نصر، نادي البنك الأهلي، طلائع الجيش، الزهور، المؤسسة الرياضية بالهايكستب، الجزيرة، الأولمبي، سبورتنج كاسل“.

 واكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري للخماسي الحديث بحضور 9 هيئات لهم حق الحضور والتصويت.

 

تشكيل مجلس إدارة اتحاد الخماسي الحديث

 ويضم مجلس الإدارة الفائز كلًا من: “المهندس شريف العريان رئيسًا، اللواء حازم الدمهوجي نائبًا للرئيس، الدكتور شادي عبد العزيز أمينًا للصندوق، والأعضاء "العميد عماد سامر، المهندس عمرو شمس، أنس عبدالسلام، مني عبد الهادي، سمر سمير، مصطفى راشد "تحت السن" ”.

 وحضر اجتماع الجمعية العمومية العادية كل من المستشار محمد الأسيوطي المستشار القانوني باللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور أحمد مختار مدير عام الهيئات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والمستشار أحمد سعد المشرف القضائي على الجمعية العمومية.

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