السبت 21 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

السكك الحديدية تجري تعديلات جديدة على قطارات الأقصر وأسوان خلال 48 ساعة

قطار،فيتو
قطار،فيتو

أعلنت هيئة السكة الحديد عن إجراء بعض التعديلات فى ترکیب بعض القطارات على خط القاهرة أسوان والعكس من قطارات روسى عادية إلى قطارات روسى مكيف وشملت قطارين أرقام ١٦٠ / ١٥٩ القاهرة / أسوان والعكس.

بيانات القطارات 

 وتضمن تعديل تركيب القطارين الآتى:

اعتبارا من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ يتم تعديل تركيب قطار رقم ١٦٠ على خط القاهرة / الاقصر وقطار رقم  ١٥٩ على خط الاقصر / القاهرة من عربات روسى تهوية ديناميكية إلى عربات روسى مكيفة درجة ثالثة.

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