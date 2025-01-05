الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

منتخب مصر يواجه كوريا الجنوبية وديا نوفمبر المقبل

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أنه تم الاتفاق مع اتحاد كوريا الجنوبية، على إقامة مباراة ودية بين منتخب مصر ونظيره الكوري في شهر نوفمبر المقبل، في العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

 

ودية ثانية أمام اليابان بأجندة نوفمبر 2025

أفاد المصدر، أن اتحاد الكرة سيتواصل مع نظيره الياباني من أجل استغلال الزيارة التي يقوم بها الفراعنة إلى كوريا الجنوبية من أجل خوض ودية أخرى أمام المنتخب الياباني في أجندة نوفمبر المقبل.

وفد السفارة الكورية يزور اتحاد الكرة

واستقبل الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، وفدا من سفارة كوريا الجنوبية فى مصر يضم روه سوه يونغ وأهن تشانغ كيون سكرتيرا السفارة، فى حضور الكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

تأتي الزيارة بمناسبة مرور 30 عاما علي العلاقات الدبلوماسية المصرية - الكورية الجنوبية، والعمل علي مزيد من التعاون وتبادل الخبرات في مجال كرة القدم بين الطرفين.

مصطفى عزم يستقبل وفد السفارة الكورية، فيتو
مصطفى عزم يستقبل وفد السفارة الكورية، فيتو

2025 عام كرة القدم المصرية الكورية

وتطرق الدكتور عزام مع الوفد الكوري الجنوبي خلال الاجتماع، لأن يتم التنسيق ليكون عام 2025 هو عام كرة القدم المصرية - الكورية الجنوبية على مستوى الناشئين والشباب والكرة النسائية والمدربين بهدف إعداد كوادر جديدة، ويختتم العام بمباراة تجمع بين المنتخب الأول للبلدين على أن يتم التنسيق بشأن موعدها مع الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم وفقا لمواعيد وارتباطات المنتخب والأجندة الدولية الخاصة به.

مباريات ودية بين منتخبات الشباب والناشئين في البلدين

وتم الاتفاق على أن يتولى علاء نبيل تحديد المواعيد الخاصة بالمباريات التي تجمع منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية بين البلدين، بجانب وضع برنامج وخطة بين لجنة الحكام في الاتحادين لتبادل الخبرات والمحاضرات والندوات بين الطرفين.

وفى ختام الاجتماع، تبادل الدكتور مصطفى عزام والوفد الكوري الدروع التذكارية تأكيدًا علي عمق العلاقات والتعاون المستمر بين الطرفين.

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