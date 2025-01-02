اتحاد الكرة يخطر سيراميكا بتعديل موعد مباراة لافيينا في كأس مصر

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، إخطارًا من جانب اتحاد الكرة، بتعديل موعد لقاء الفريق أمام لافيينا في دور الـ٣٢ من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة سيراميكا ولافيينا

وبحسب خطاب اتحاد الكرة، فقد تقرر إقامة المباراة يوم السبت المقبل على ملعب المقاولون العرب، في الخامسة والنصف مساءً، بدلًا من الثانية والنصف، بسبب ظروف البث التليفزيوني.

وكانت آخر مباراة لعبها الفريق أمام المصري في الجولة السابعة للدوري، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى ١٢ نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة

بتروجيت × المقاولون العرب

إنبي × حرس الحدود

الإسماعيلي × طنطا

غزل المحلة × سبورتنج

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × أبو قير للأسمدة

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا

طلائع الجيش × الأولمبي

الجونة × القناة

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب.

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