العميد يسعى لكتابة التاريخ.. 4 أهداف يتطلع حسام حسن لتحقيقها في معسكر مارس.. أبرزها حجز بطاقة التأهل لمونديال 2026

نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، تحت قيادة مديره الفني الوطني حسام حسن، في تحقيق هدفه الأول، وهو التأهل لبطولة أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب عن جدارة واستحقاق، بعدما استطاع أن يتصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين، ولم يتلقَ أي خسارة خلال تصفيات أمم إفريقيا

وتمكن حسام حسن من إنجاز مهمته الأولى مع الفراعنة بنجاح كبير، خاصة أن انتصارات منتخب مصر الوطني تحت قيادة العميد اقترنت بتطور لافت في المستوى الفني للفريق، سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، كما تمكن المدير الفني للفراعنة في إعادة توظيف بعض اللاعبين بالشكل الذي جعل مردودهم الفني أكثر إيجابية في نتائج منتخب مصر، على رأسهم القائد محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي، الذي قدم أفضل مستوياته مع الفراعنة تحت قيادة العميد حسام حسن

الإنجاز الأهم

وينتظر حسام حسن خلال الفترة المقبلة المهمة الأعلى قيمة لدى جماهير ومسئولي كرة القدم المصرية، وهي حلم التأهل لبطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في ضيافة أمريكا وكندا والمكسيك.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للظهور من جديد في شهر مارس المقبل، حيث يتجمع الفريق خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 17 إلى 25 مارس المقبل لخوض مباراتي إثيوبيا وسيراليون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026

حجز بطاقة التأهل لمونديال 2026

تمثل مباراتا منتخب مصر في مارس المقبل أمام إثيوبيا وسيراليون، محطة فاصلة في تاريخ المدرب الوطني حسام حسن ومسيرته التدريبية، خاصة أن الفوز بهما سيرفع رصيد منتخب مصر 16 نقطة، تجعله على أعتاب بلاد العم سام، حيث يقام العرس الكروي الأكبر في العام وهو بطولة كأس العالم للكبار

وعلى الرغم من أن منتخب مصر سيكون متبقيًا أمامه بعد أجندة مارس أربع مواجهات أخرى صعبة في تصفيات مونديال، إلا أن الفوز في الجولتين القادمتين، ستقربه بنسبة 80% من بلوغ المونديال، لاسيما أن منتخب مصر حاليا يتصدر مجموعته بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه منتخب غينيا بيساو

مدربين مصر العظماء، فيتو

دخول قائمة المدربين الوطنيين العظماء

المرحلة المقبلة تحمل أمالا وتحديات كبيرة في المسيرة التدريبية للمدرب الوطني حسام حسن، الذي يسعى لتحقيق أهداف عديدة من بينها إعادة الهيبة للفراعنة على المستويين القاري والعالمي

ويملك حسام حسن فرصة تاريخية لتسطير تاريخ جديد وكتابة اسمه بحروف الذهب في سجلات الكرة المصرية كمدير فني كفء، بعدما خلد اسمه في التاريخ الكروي المصري كواحد من الهدافين التاريخيين لمنتخب الفراعنة.

فوز منتخب مصر في المباراتين القادمتين في تصفيات كأس العالم أمام إثيوبيا وسيراليون، ستجعله على مقربة من بلوغ كأس العالم 2026، ليدخل قائمة المدربين العظماء الذين قادوا منتخب الفراعنة لتحقيق إنجازات تاريخية مثل محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسيصبح حسام حسن النجم المصري الوحيد الذي شارك في كأس العالم لاعبا ومدربا، بعدما شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 1990 بإيطاليا

هاني أبو ريدة، فيتو

تقديم شهادة جدارة لمجلس أبو ريدة

يسعى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، خلال تجمع مارس المقبل لتحقيق الفوز خلال مواجهتي إثيوبيا وسيراليون، من أجل تقديم شهادة جدارة لمجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد برئاسة هاني أبو ريدة، ما يعزز ثقة المجلس في الجهاز الفني للفراعنة بقيادة التوأم حسام وابراهيم حسن، ويدفع الجانبين إلى العمل معا بكل قوة من أجل تحقيق طموحات الجماهير المصرية العاشقة لمنتخب بلادها



تعزيز الصفوف بضم عناصر جديدة

يضع حسام حسن ضمن أولوياته القصوى في معسكر مارس المقبل، تعزيز صفوف المنتخب الوطني بضم عناصر جديدة ووجوه شابة، قادرة على تحقيق إضافة فنية لمنتخب الفراعنة، ضمن خطة العميد للنزول بمعدل الأعمار وبناء جيل ذهبي جديد قادر على تحقيق إنجاز كروي فريد في كأس العالم 2026، لذلك سيكون معسكر مارس بمثابة فرصة جيدة لتجربة بعض العناصر سواء من الدوري المحلي أو بعض المحترفين في الخارج ومنحهم الفرصة لتأكيد جدارتهم لإرتداء قميص الفراعنة.

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