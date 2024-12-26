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رياضة

بعد توليه منصب المدير التنفيذي للاتحاد الكرة، من هو مصطفى عزام؟

مصطفى عزام،فيتو
مصطفى عزام،فيتو

 قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، تعيين الدكتور مصطفى عزام، مديرا تنفيذيا للجبلاية.

وجاء اختيار مجلس إدارة الاتحاد للدكتور مصطفى عزام مديرًا تنفيذيًا للاتحاد ليؤشر على نهج الاتحاد الجديد بالاعتماد على العناصر التي تتماشى مع توجهاته لاستشراف مستقبل للكرة المصرية مبني على أسس علمية ومهنية.

 

من هو مصطفى عزام ؟

 ويعد عزام من أرفع الكوادر الرياضية وخبيرًا فى مجالات إدارة الأعمال والاستثمارات الرياضية والتخطيط الاستراتيجي.


ويرأس الدكتور مصطفى عزام حاليًا مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لادارة الاندية والاحداث الرياضية، كما يرأس  لجنة مشروع مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وأشرف على كل مراحل تنفيذه بالتنسيق مع الفيفا وبرنامج فيفا للأمام.


وكان عزام وكيلًا سابقًا لوزارة الشباب والرياضة للاستثمارات الرياضية ومديرًا للمكتب الفنى لعدد من وزراء الشباب والرياضة السابقين أشرف خلالها على تطوير البنية الرياضية بالاستادات والأندية والمراكز الرياضية، وحصل على درجة الدكتوراه فى اقتصاديات الرياضة وحقوق البث التلفزيوني للأندية الرياضية، بالإضافة إلى دبلوم القانون العام ودبلوم تسويق كرة القدم واحتراف اللاعبين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهو عضو الجمعية الأوروبية للإدارة الرياضية.

 كما شارك فى تنظيم عدد من البطولات الكبرى التي نظمتها مصر مثل كأس العالم للشباب والدورة العربية وبطولة أمم أفريقيا، كما شارك فى العديد من مؤتمرات ولجان تطوير التشريعات الرياضية.

 

يذكر أن  وليد العطار المدير التنفيذي السابق لاتحاد الكرة، وجه الشكر لمجلس الإدارة على ثقتهم طالبًا الإعفاء من مهام المدير التنفيذي لما تعرض له من ضغوط وتحديات طوال الفترة الماضية مع استعداده لخدمة الاتحاد في أي منصب آخر، وعليه قدم رئيس المجلس ونائب الرئيس والأعضاء الشكر على ما قام به وقرروا إسناد مهمة المنسق لمجلس الإدارة له.

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