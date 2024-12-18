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رياضة

أبو ريدة يجتمع مع جهاز منتخبي الشباب والناشئين الأسبوع المقبل باتحاد الكرة

هاني أبو ريدة رئيس
هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، فيتو

اتحاد الكرة، كشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة المصري، أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة سيعقد جلسة مع الجهازين الفنيين لـمنتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، ومنتخب الناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، الأسبوع المقبل بمقر اتحاد الكرة. 

 

مناقشة خطط إعداد الشباب والناشئين

وبحسب المصدر، فإن أبو ريدة سيناقش مع ميكالي وأحمد الكاس خطط كل منهما لتجهيز منتخبي الشباب والناشئين لبطولتي أمم إفريقيا في النصف الأول من العام المقبل 2025، والمؤهلتين لكأس العالم للشباب والناشئين في نفس العام.

وعلمت فيتو أن أبو ريدة، سيخطر المديرين الفنيين لمنتخبي الشباب والناشئين، أن مجلس الجبلاية لن يدخر أي جهد من أجل دعمهما وتوفير كل الإمكانيات التي ستساعدهما على تحقيق نتائج جيدة والمنافسة على لقب البطولتين.

ميكالي، فيتو
ميكالي، فيتو

المغرب تستضيف أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد تنظيم بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة لدولة المغرب.

 

موعد بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة

بطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة بالمغرب 2025، ستقام المباراة الافتتاحية لها يوم الأحد 30 مارس 2025، فيما ستقام المباراة النهائية يوم السبت 19 أبريل 2025.

 

منتخب الناشئين يتوج بدورة شمال إفريقيا

وتأهل منتخب الناشئين لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 سنة، بعد أن توج بطلا لدورة شمال إفريقيا للناشئين مواليد 2008 التي أقيمت في المغرب في شهر أكتوبر الماضي.

 

الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلًّا من أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرًا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربًا للأحمال،  ومحمد الصايغ منسقًا إعلاميًّا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

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اتحاد الكرة إتحاد الكرة المصرى هاني ابو ريدة منتخب الشباب تحت 20 سنة ميكالي أحمد الكأس

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