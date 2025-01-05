الأحد 05 يناير 2025
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رياضة

تعديل موعد مباراة دجلة وطنطا في دوري المحترفين بسبب كأس مصر

دوري المحترفين
دوري المحترفين

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة وادي دجلة وطنطا ضمن منافسات دور الأسبوع العشرين من بطولة دوري القسم الثاني أ “دوري المحترفين”، والتي كان من المقرر لها يوم 3 نوفمبر المقبل.

وجاء القرار بسبب إقامة مباريات الدور الـ32 من بطولة كأس مصر، حيث من المقرر أن تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 31 من شهر يناير الجاري.   

 

 شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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