محامي المتهم الثاني في قضية الدارك يطلب رد المحكمة

شهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة والمعروفة اعلاميا بـ قضية الدارك قيام عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى ويدعى " على الدين م ع" بتقديم مذكرة أثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة بسبب رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواه العقلية بعد أن شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى أجرته على المتهم.

تأجيل نظر قضية الدارك ويب لجلسة الأربعاء القادم

وكذا عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما أقر به المتهم فى التحقيقات.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية لجلسة الاربعاء القادم للنظر فى رد المحكمة

وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة جنايات شبرا الخيمة أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.

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