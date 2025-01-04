السبت 04 يناير 2025
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توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بنها الأهلية وشركة كنوز مصر للنماذج الأثرية

برتكول تعاون بين
برتكول تعاون بين جامعة بنها الاهلية وشركة كنوز،فيتو

وقع الدكتور محمود شكل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، واللواء هشام شعراوي رئيس شركة كنوز مصر للنماذج الأثرية، بروتوكول التعاون بمقر الشركة بمدينة العبور، بحضور اللواء إيهاب ياسين نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك تحت رعاية الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية. 

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وقال الدكتور تامر سمير إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار توجه جامعة بنها الأهلية نحو تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية، وتطوير قدرات الطلاب بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي من خلال ربط العملية التعليمية بالواقع العملي والتدريب من أجل التوظيف، وتمكين الطلاب من الاطلاع على أحدث التطورات في المجالات المختلفة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.


وأشار الدكتور محمود شكل إلى أهمية التعاون بين الجامعة والمؤسسات الصناعية والمجتمع المدني، وعقد العديد من الشراكات مع المصانع الحكومية والخاصة، من أجل تدريب وتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل، مضيفا الى اهتمام الجامعة بإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل داخليًا وخارجيًا، وإعداد كوادر مؤهلة تسهم في تطوير القطاعات المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.


وأوضح "شكل" أن هذا البروتوكول يعكس التزام الجامعة بتوفير فرص تدريب عملي متميزة لطلابها، وأن الجامعة تسعى لتوجيه وتوظيف الطلاب للطريق الصحيح ومساعدتهم في الحصول على فرص تدريب عملي. كما أكد على أهمية تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.


من جانبه، رحب اللواء هشام شعراوي بالتعاون مع الجامعة من خلال توفير الزيارات الميدانية لطلاب الجامعة لمصنع المستنسخات الاثرية بمدينة العبور خلال العام الدراسي لدعم العملية التعليمية بالمقررات الدراسية ذات الصلة، وعمل برامج تدريبية للطلاب خلال الأجازة الصيفية تتيح الفرصة للطلاب التدريب على المنظومة الإنتاجية المتخصصة بصناعة النماذج الأثرية وتسمح لهم بالتفاعل المستمر مع نظم الإنتاج الحديثة.

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الابتكار وريادة الأعمال الدكتور تامر سمير جامعة بنها الاهلية جامعة بنها رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مدينة العبور

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