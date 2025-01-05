الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

استعجال تقرير الطب الشرعي في مصرع عروسين بسبب الشيشة بالشروق

الطب الشرعي
الطب الشرعي

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال تقرير الطب الشرعي بواقعة جثتي عروسين لقيا مصرعهما داخل شقتهما بمنطقة الشروق، نتيجة لتسرب غاز ثاني أكسيد الكربون من “منقل الفحم” الذي كان يستخدمه العروسان في تدخين الشيشة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وكان  قسم شرطة التجمع تلقى بلاغًا يفيد بالعثور على العروسين في حالة من التيبس بسبب مرور عدة أيام على وفاتهما داخل مسكنهما.

وأثناء الفحص، تبين أن الغاز المنبعث من الفحم المستخدم في إعداد الشيشة هو السبب الرئيسي وراء الحادث، حيث تسرب الغاز في المكان مغلق، ما أدى إلى اختناق العروسين وفقدان حياتهما. 

وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت تحقيق في الواقعة.

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الطب الشرعي القاهرة الجديدة النيابة العامة تدخين الشيشة ثاني اكسيد الكربون تقرير الطب الشرعي قسم شرطة التجمع

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