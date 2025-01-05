إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في الفيوم

أصيب شاب بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، فقد نشبت خلافات بين عائلتين بإحدى قرى إطسا، تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة بالأسلحة النارية سقط خلالها شاب مصاب بطلق ناري، وتمكنت قوة من مركز شرطة إطسا من السيطرة على المشاجرة، وفرض كردون أمني حول منازل العائلتين.

تفاصيل المشاجرة وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة اطسا، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين في دائرة المركز، تطورت الي مشاجرة بالأسلحة النارية، ما أدى الي إصابة شخص بطلق ناري، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبينّ اصابة " م.ن د"، 40 سنة، ومقيم بعزبة الحسينية، التابعة للوحدة المحلية بقرية أبو جندير، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم فرض كردون أمني حول منازل العائلتين، والقي القبض علي طرفي المشاجرة.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة التحفظ علي المصاب لاستجوابه بعد موافقة الطبيب المعالج، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولت التحقيق.

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