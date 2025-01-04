السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

7 قرارات هامة من مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فيتو
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 أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من القرارات الوزارية لدعم قطاع السياحة، وذلك في ظل الظروف الجيوسياسية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط ولها تاثير مباشر على التوافد السياحي لمصر.

قرارات مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة

  • موافقة  مجلس الوزراء على اعتماد صرف 6 دفعات من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالقطاع السياحي بفنادق طابا ودهب ونويبع، وذلك في إطار تقديم الدعم لهم نظرا للظروف الراهنة بتلك المناطق، تأثرا بالأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة.
  • موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
  • موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 2025.

استمرار إصدار تاشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين

  • موافقة مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الآخرى لشركة مصر للطيران.
  • قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنصب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك لمدة عام.
  • اعتماد  مجلس الوزراء صرف 6 ُدفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.
  • موافقة مجلس الوزراء على طلب وزارتي الطيران المدني، بشأن مد الأعفاء من مقابل الجعل حتى 31 مايو 2025، لجميع دول العالم، تشجيًعا لشركات الطيران وسعًيا لزيادة الحركة الجوية من أجل تنشيط السياحة الوافدة لمطارات الجذب السياحي لمصر.

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