7 قرارات هامة من مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من القرارات الوزارية لدعم قطاع السياحة، وذلك في ظل الظروف الجيوسياسية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط ولها تاثير مباشر على التوافد السياحي لمصر.

موافقة مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 2025.

موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات وآليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة على الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.

موافقة مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الآخرى لشركة مصر للطيران.

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيين كل من الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنصب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصري الكبير، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الآثار بالمتحف المصري الكبير، بمنصب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك لمدة عام.

اعتماد مجلس الوزراء صرف 6 ُدفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.