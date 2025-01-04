السياحة في 2024، الإعلان عن 17 كشفا أثريا "الأبرز"

تعلن البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس، عن عدد من الاكتشافات الأثرية الجديدة الأربعاء المقبل 8 من يناير الجاري في البر الغربي بمحافظة الأقصر كأول كشف أثري لعام 2025.

الإعلان عن كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر

وقالت مصادر بـ وزارة السياحة والآثار، أن الكشف الأثري الذي سيتم الإعلان عنه يوم 8 يناير الجاري يتعلق بالدولة الحديثة للمصري القديم وبه مجموعة من التوابيت والتماثيل الهامة، ويقع بجوار معبد حتشبسوت بجوار جبانة الخوخة الأثرية.

وكانت وزارة السياحة والآثار أعلنت عن العديد من الاكتشافات الأثرية خلال عام 2024، وهي كالتالي:

4 يناير: الإعلان عن الكشف عن مقبرة صخرية من عصر الأسرة الثانية وعدد من العناصر المعمارية والدفنات واللقي الأثرية من عصور تاريخية مختلفة، داخل وأعلى مقابر الكتاكومب بمنطقة سقارة الأثرية.

7 يناير: الإعلان عن الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني، وعدد من المومياوات من العصر الروماني، بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا، والعثور لأول مرة في منطقة البهنسا علي تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس أفروديت وهي تضع علي رأسها إكليل نباتي يعلوه تاج.

31 يناير: الإعلان عن الكشف عن بقايا هيكل عظمي لسيدة شابة تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، بأحد الدفنات بموقع الشيخ محمد بأسوان ضمن بمشروع أسوان-كوم إمبو الأثري والتي تعد الحالة الوحيدة التي تم تشخيصها بذلك في مصر القديمة حتى الآن، مما يجعلها واحدة من أقدم الحالات في العالم.

4 مارس: الإعلان عن الكشف عن الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني بمنطقة الأشمونين بمحافظة المنيا.

أبرز الاكتشافات الأثرية بمنطقة دهشور

21 مارس: الإعلان عن الكشف عن مصطبة تعود لعصر الدولة القديمة بمنطقة دهشور الأثرية.

25 أبريل: الإعلان عن الكشف عن بقايا مبنى مشيد من الطوب اللبن يمثل أحد الاستراحات أو القصور الملكية الواقعة بنطاق البوابة الشرقية لمصر بموقع آثار تل حبوة «ثارو» بمنطقة آثار شمال سيناء.

24 يونيو: الإعلان عن الكشف عن عدد من المقابر العائلية التي لم تكن معروفة من قبل والتي ترجع للعصور المتأخرة واليونانية والرومانية بمنطقة ضريح الأغاخان غرب أسوان.

17 يوليو: الإعلان عن اكتشاف عددا من اللوحات والنقوش والصور المصغرة لملوك كل من أمنحتب الثالث وتحتمس الرابع وبسماتيك الثاني وإبريس، أثناء تنفيذ أعمال مشروع المسح الأثري الفوتوغرافي، لأول مرة تحت مياه النيل بأسوان.

23 يوليو: الإعلان عن الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن وبعض الدفنات البسيطة بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من الأسرة السادسة والعشرين من العصر المتأخر وعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي بجبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة.

15 أغسطس: الإعلان عن الكشف عن جبانة مدينة مرسى مطروح خلال العصر الروماني بمنطقة أم الرخم الآثرية بمحافظة مطروح.

23 أغسطس: الإعلان عن الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد بمعبد بوتو بتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ.

5 سبتمبر: الإعلان عن الكشف عن مجموعة من الوحدات المعمارية من الطوب اللبن لثكنات عسكرية لجنود ومخازن الأسلحة والطعام والمواد الغذائية من عصر الدولة الحديثة، بمنطقة آثار تل الأبقعين بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

2 أكتوبر: الإعلان عن الكشف عن حجرة الدفن الخاصة بسيدة تدعي "إيدي"، والتي كانت الأبنة الوحيدة لحاكم إقليم أسيوط خلال عصر الملك سنوسرت الأول والمعرف باسم "جفاي-حابي"، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثري داخل مقبرته.

الكشف عن أول مقبرة من عصر الدولة الوسطى

1 نوفمبر: الإعلان عن الكشف عن أول مقبرة من عصر الدولة الوسطى بها العديد من الدفنات المغلقة والتي لم تفتح من قبل لرجال ونساء وأطفال، وذلك أثناء أعمال التنظيف الأثري للرديم في الجزء الجنوبي من سطح مقبرة كاراباسكن «TT 391» من الأسرة الـ 25 بجبانة العساسيف.

23 نوفمبر: الإعلان عن الكشف عن صرح كامل لمعبد بطلمي بمحافظة سوهاج أثناء أعمال البعثة الآثرية المصرية الألمانية المشتركة بين المجلس الأعلى للأثار وجامعة توبنجن الألمانية بالناحية الغربية لمعبد أتريبس الكبير.

8 ديسمبر: الإعلان عن الكشف عن ودائع لألساس تحت الجدار الجنوبي للسور الخارجي لمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية.

ديسمبر: الإعلان عن الكشف عن عدد من المقابر التي تعود للعصر البطلمي مزينة بنقوش وكتابات ملونة، بداخلها مجموعة من المومياوات والهياكل العظمية والتوابيت بمنطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا.

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