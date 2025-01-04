السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السياحة والآثار تستعد لافتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمحطته الخامسة باليابان

معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة

 تستعد وزارة السياحة والآثار، لافتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة إلى محطته الجديدة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد انتهاء رحلته بمدينة كولون بدولة ألمانيا.

 

المحطات الخارجية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة 

واستقبل  معرض رمسيس وذهب الفراعنة خلال مدة إقامته بألمانيا بمدينة كولون أكثر من 150 ألف زائر منذ افتتاحه في منتصف يوليو الماضي.

ويضم معرض رمسيس وذهب الفراعنة نحو 180 قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، ومقتنيات عدد من المتاحف المصرية الأخرى تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

 

رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة

 وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بـ الولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس لينتقل بعدها إلى متحف سيدني في أستراليا في نوفمبر 2023، ثم بمدينة كولن بالمنايا في يوليو الماضي والمقرر انتهائه بها في أوائل يناير الجاري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار معرض رمسيس وذهب الفراعنة معرض رمسيس إفتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة طوكيو اليابان مدينة كولون ألمانيا المتحف المصري بالتحرير الولايات المتحده الامريكيه

مواد متعلقة

وزارة السياحة تعلن حصيلة استرداد الآثار المهربة بالخارج خلال 2024

السياحة تعلن نجاح جهود الترويج السياحي لمصر في الخارج خلال 2024

وزارة السياحة تعلن تجهيز 4 متاحف ومواقع أثرية لافتتاحها في 2025

وزارة السياحة تبدأ تسجيل التضامنات لموسم الحج 2025
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة في سعر الدولار بالبنوك المصرية (آخر تحديث)

قرار من كولر بشأن الشناوي بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد

أخبار مصر: وزيرة ألمانية ترد على امتناع الشرع عن مصافحتها، وفاة والد فنانة شهيرة، تطورات ضم مرموش لمان سيتي، تحذير من انقلاب جوي

مش إشاعات وربنا يقدم اللي فيه الخير، مفاجأة من تامر حسني عن عودته لبسمة بوسيل

3 أسباب وراء تراجع مستوى محمد الشناوي مع الأهلي

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 4 يناير 2025

سعر جرام الذهب في الصاغة صباح اليوم السبت 4 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم السبت 04-01-2025 في مصر

منوعات

المزيد

مصرع 6 أشخاص وإصابة 32 آخرين بسقوط حافلة من ارتفاع 150 مترا في بيرو (صور)

مطابق لنوع ورم المريض، طبيب يصاب بالسرطان بعد عملية جراحية لمريض مصاب بحالة نادرة

سائحتان تسخران من امرأة منتقبة داخل مطعم بدبي تثيران غضبا والشرطة تعلق (فيديو)

توقع "كورونا وحريق كاتدرائية نوتردام"، عراف يتنبأ بموعد الحرب العالمية الثالثة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم السبت

عودة الأمطار والرياح وبداية لعدم الاستقرار، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-1-2025

المزيد

انفوجراف

الموسيقار الكبير يحيى خليل يفتح النار على وزارة الثقافة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير الفترة المقبلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 4 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية