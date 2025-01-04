السياحة والآثار تستعد لافتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة بمحطته الخامسة باليابان

تستعد وزارة السياحة والآثار، لافتتاح معرض رمسيس وذهب الفراعنة إلى محطته الجديدة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد انتهاء رحلته بمدينة كولون بدولة ألمانيا.

المحطات الخارجية لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة

واستقبل معرض رمسيس وذهب الفراعنة خلال مدة إقامته بألمانيا بمدينة كولون أكثر من 150 ألف زائر منذ افتتاحه في منتصف يوليو الماضي.

ويضم معرض رمسيس وذهب الفراعنة نحو 180 قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى تابوت الملك رمسيس الثاني من المتحف القومي للحضارة المصرية وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، ومقتنيات عدد من المتاحف المصرية الأخرى تبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

رحلة معرض رمسيس وذهب الفراعنة

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بـ الولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في إبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس لينتقل بعدها إلى متحف سيدني في أستراليا في نوفمبر 2023، ثم بمدينة كولن بالمنايا في يوليو الماضي والمقرر انتهائه بها في أوائل يناير الجاري.

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