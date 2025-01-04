السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

السياحة تعلن عن أول كشف أثري لعام 2025 بالأقصر الأربعاء

كشف آُثري
كشف آُثري
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تعلن البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للآثار برئاسة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، عن عدد من الاكتشافات الأثرية الجديدة الأربعاء المقبل الـ 8 من يناير الجاري في البر الغربي بمحافظة الأقصر.

الإعلان عن كشف أثري جديد بمحافظة الأقصر

وقالت مصادر بوزارة السياحة والآثار، أن الكشف الأثري الذي سيتم الإعلان عنه يوم 8 يناير الجاري يتعلق بالدولة الحديثة للمصري القديم وبه مجموعة من التوابيت والتماثيل الهامة ويقع بجوار معبد حتشبسوت بجوار جبانة الخوخة الآثرية.

وكانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت عن تشغيل ماكينات خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في كل من وادي الملوك بالبر الغربي بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة الأثرية والمتحف المصري بالتحرير ومعبد الكرنك، بالإضافة إلى تشغيل ماكينات خدمة ذاتية في المسلة الناقصة لبيع تذاكر زيارة كافة المتاحف والأماكن الأثرية بأسوان.

خطة الدفع غير النقدي بالمواقع الأثرية

 وأوضحت الوزارة أن الدفع غير النقدي في المتاحف والمواقع الأثرية المطبق بها نظام المدفوعات الرقمية غير النقدية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر وصل إلى 99.54% مقابل الدفع النقدي 0.46%.

كما أعلنت الوزارة عن تطبيق منظومة الحجز الالكتروني للتذاكر والبوابات الرقمية ل 107 مواقع أثرية ومتحف بمختلف أنحاء الجمهورية موزعة على محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية، والإسكندرية وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء. 

إطلاق مشروع نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار

 كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مشروع نظام المعلومات المركزي لوزارة السياحة والآثار لمشروع توثيق البيانات والتدريب وتقييم الاحتياجات والممول من منحة تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية من الحكومة الأمريكية، وسيتم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز البحوث الأمريكي بمصر

وأوضحت الوزارة، أنه تم إطلاق مشروع Project Revival لـإحياء التاريخ المصري القديم بتجربة تفاعلية عبر تقنية الواقع المعزز على تطبيق انستغرام، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وشركة ميتا العالمية في كل من المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية.

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