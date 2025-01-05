أشكال استعراض القوة وعقوبتها في القانون

استعراض القوة أو التهديد باستخدامها هو أحد أشكال العنف المجتمعي الذي يهدد الاستقرار ويعكس غيابًا للقانون والعدالة، ويعد هذا السلوك أحد الوسائل التي يلجأ إليها الأفراد أو الجماعات لفرض السيطرة، بث الرعب، أو استعراض الهيمنة على الآخرين، وهو ما تصدى له القانون بحزم لضمان الأمن المجتمعي والحفاظ على كرامة الأفراد.

مفهوم استعراض القوة

يشير استعراض القوة إلى قيام فرد أو جماعة باستخدام وسائل مختلفة مثل التهديد اللفظي، حمل الأسلحة، أو استعراض العضلات بهدف بث الرعب في نفوس الآخرين ويعتبر هذا السلوك وسيلة غير قانونية لتحقيق أهداف معينة أو فرض النفوذ والسيطرة.

أشكال استعراض القوة

يتخذ استعراض القوة عدة أشكال، منها:

حمل الأسلحة

استعراض الأسلحة النارية أو البيضاء في الأماكن العامة لترهيب الناس.

التجمهر العنيف

تجمع مجموعات في الشوارع أو أمام المنشآت مع استعراض عددهم وقوتهم بغرض التهديد.

التهديد اللفظي والجسدي

استخدام لغة عنيفة أو إشارات تهديدية تهدف إلى بث الخوف في الآخرين.

استعراض السيارات أو المركبات

قيام مجموعات بتسيير مواكب كبيرة أو القيادة بشكل استعراضي يهدد سلامة الآخرين.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

نشر صور أو مقاطع فيديو تُظهر القوة أو التهديد باستخدامها ضد الآخرين.

عقوبات استعراض القوة المنصوص عليها في القانون

تعامل القانون المصري مع جريمة استعراض القوة باعتبارها تهديدًا للنظام العام والمجتمع، حيث وردت نصوص صريحة في قانون العقوبات لمواجهة كل من يقوم باستعراض القوة أو التهديد باستخدامها بغرض الترويع أو بث الرعب أو إلحاق الأذى، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية، وإذا ترتب على استعراض القوة أذى بدني أو مادي للضحية، فقد تصل العقوبة إلى السجن المشدد، في حال كان استعراض القوة مصحوبًا بحمل أسلحة نارية أو بيضاء، تزداد العقوبة لتصل إلى السجن لعدة سنوات.

الأبعاد الاجتماعية لجرائم استعراض القوة

يؤدي استعراض القوة إلى تقويض هيبة الدولة والقانون، مما يشجع على المزيد من السلوكيات غير القانونية ويجعل استعراض القوة المواطنين يشعرون بعدم الأمان ويؤثر على حياتهم اليومية كما ان المناطق التي تشهد مثل هذه الجرائم تعاني من تراجع النشاط الاقتصادي وهروب المستثمرين.

نهاية لا يمكن القضاء على هذه الظاهرة دون وعي مجتمعي يدعم جهود الدولة في فرض النظام والقانون، حيث يجب على المواطنين الإبلاغ عن هذه الجرائم، وعدم التستر على مرتكبيها، والمساهمة في بناء بيئة آمنة تسودها العدالة، فجريمة استعراض القوة ليست مجرد فعل عدائي عابر، بل تهديد خطير للسلم الاجتماعي وسيادة القانون ومع استمرار الجهود القانونية والأمنية، يبقى تحقيق الردع الفعّال وحماية المجتمع مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطنين.

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