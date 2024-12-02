المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة البلطجة واستعراض القوة في المرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، وكفالة 3 آلاف جنيه، ووضع المتهم تحت المراقبة وإلزامه بأن يؤدي خمسة آلاف جنية تعويض مدني مؤقت لاتهامه بالبلطجة واستعراض قوة ضد عامل بمنطقة المرج.



النيابة توجه للمتهم تهمة استعراض القوة



وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة وإحراز سلاح ناري، واستعراض القوة ضد المجني عليه جاره، وإلحاق الأذى به، بأن ضربه وأطلق أعيرة نارية صوبه، وأحدث إصابته.



وكان قسم شرطة المرج تلقي بلاغًا يفيد بإصابة عامل إثر التعدي عليه بالضرب من قبل عاطل وبانتقال قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة تبين أن عاطل استخدام البلطجة وتعدي علي جاره وأصابه.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهم م.ط وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعثر بحوزته علي سلاح فرد خرطوش وطلقات لذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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