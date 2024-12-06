الجمعة 06 ديسمبر 2024
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حوادث

حبس اثنين من ملاك مطعم أسماك شهير بالدقي لهذا السبب

القبض على ملاك مطعم
القبض على ملاك مطعم شهير بالدقي، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيقين من ملاك مطعم أسماك شهير في شارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم الدقي بتهمة استعراض القوة بسبب خلاف بينهما على الميراث.

البداية كانت بلاغ تلقاه رئيس مباحث الدقي عن مشاجرة داخل محل أسماك شهير بشارع جامعة الدول العربية، وبالانتقال تبين وقوع مشادة كلامية بين شقيقين من ملاك المطعم، تطورت لمشاجرة استعان كل منهما بعدد من البودي جارد.

تمكنت القوات من السيطرة والقبض على الشقيقين وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية الدقي مشاجرة

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