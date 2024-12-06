حبس اثنين من ملاك مطعم أسماك شهير بالدقي لهذا السبب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على شقيقين من ملاك مطعم أسماك شهير في شارع جامعة الدول العربية بدائرة قسم الدقي بتهمة استعراض القوة بسبب خلاف بينهما على الميراث.

البداية كانت بلاغ تلقاه رئيس مباحث الدقي عن مشاجرة داخل محل أسماك شهير بشارع جامعة الدول العربية، وبالانتقال تبين وقوع مشادة كلامية بين شقيقين من ملاك المطعم، تطورت لمشاجرة استعان كل منهما بعدد من البودي جارد.

تمكنت القوات من السيطرة والقبض على الشقيقين وتحرر المحضر اللازم وتم إحالتهما للنيابة العامة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.