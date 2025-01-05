البورصة المصرية , استقبال 2025 بمكاسب سوقية تبلغ 14 مليار جنيه.. قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة..مؤشر الشريعة الإسلامية يتلون بالأخضر عند هذا المستوى

البورصة المصرية، استهلت مؤشرات البورصة المصرية أولى تعاملات عام 2025 على مكاسب سوقية 14 مليار جنيه، حيث ارتفع مؤشرا السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.39% مسجلًا 29857 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 0.52% عند مستوى 3103 نقطة.

اقرأ التالي: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الأحد 5 يناير 2025

حركة اتجاه مؤشر EGX70 وEGX100

كما ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.62% عند 11287 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.67% إلى 8197 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية في مستهل التعاملات 2.183 تريليون جنيه مقابل 2.169 تريليون مستوى إغلاق الثلاثاء الماضي، ليربح نحو 14 مليار جنيه في أولى جلسات 2025.

جاء ذلك وسط توجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 3.64 مليون جنيه 268 ألفا على التوالي، في حين قصد العرب البيع بصافي قيمة بلغت 3.93 مليون جنيه.

وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 221 مليون جنيه والكمية 119 مليون ورقة منفذة على 9.1 ألف عملية.



مؤشرات - فيتو

اتجاه المؤشر الرئيسي EGX30 خلال جلسات الأسبوع الماضي



خلال نهاية جلسات تداول الأسبوع الماضي، تمكنت القوة الشرائية من الحفاظ على تقدمها الأمر الذي مهد الطريق في أن يشهد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي ارتدادًا آخرًا، حيث أغلق تعاملاته عند مستوى الـ 30,060 نقطة.

وبالتالي، تستمر الرؤية الفنية الإيجابية حول السوق وهي إستمرار حركة الارتداد على المدى القريب الأجل القصير جدًا" صوب منطقة المقاومة الرئيسية والهامة الكامنة بين الـ 30,650-30,850 نقطة.

الجدير بالذكر، أول إشارة إيجابية تتحقق بالاختراق الواضح والمؤكد أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة مصحوبًا باستمرار التحسن في مؤشرات صحة وجودة السوق مع زيادة في نسبة أحجام التداول، ومما سبق، فإنه في حالة حدوث الإختراق المرجح أعلى من منطقة الـ 30,100 نقطة خلال جلسة تداولات اليوم سيمهد ذلك الطريق لمستثمري المدى القريب "الأجل القصير جدًّا بفتح مراكز مضاربة جديدة بغرض المتاجرة السريعة فقط.

كما أنه من الضروري لمستثمري الأجل القصير بفتح مراكز استثمارية جديدة بشكل انتقائي عن طريق إختيار الأسهم بناء على أدائهم وذلك في حالة إختراق منطقة المقاومة الكامنة عند الـ 30,400 نقطة خلال جلسات تداول الأسبوع الحالي، تزداد أهمية منطقة الدعم الكامنة عند الـ 29,200 نقطة والتي يجب وضع حد إيقاف الخسائر دونها على الأجل القصير.

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسات الربع الرابع من العام 2024 نسبة 88.3 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.2 % والعرب على 5.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

كما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 8.961,2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 201.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 8.86 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 % وسجل العرب 6.4 % وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.627,1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.962,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات الخميس الماضى

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس ليربح رأس المال السوقي 29 مليار جنيه عند مستوى 2.198 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي

كما صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 30060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 37240 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13217 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.72% ليغلق عند مستوى 8283 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 11418 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة.

تداولات البورصة الثلاثاء الماضى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، 31 ديسمبر، آخر جلسات العام 2024، وربح رأس المال السوقي 30 مليار جنيه عند مستوى 2.169 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 29740 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 36828 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 13079 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11217 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 3086 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات الإثنين 30 ديسمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 26 مليار جنيه عند مستوى 2.139 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 29325 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 36233 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 12893 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"

وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 7972 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 10993 نقطة، وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3021 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد 29 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.165 تريليون جنيه، لتخسر نحو 22 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.21% عند مستوى 29594 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 36585 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.23% عند مستوى 13009 نقاط.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.77% عند مستوى 8163 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11190 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 3067 نقطة.

5 قطاعات تتصدر قائمة الأسهم المقيدة

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال الربع الرابع من 2024، وجاءت كالتالي:

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 49.6 مليار جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 33.4 مليار جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 28 مليار جنيه.

بنوك بقيمة تداول بلغت 25 مليار جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 17.7 مليار جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.