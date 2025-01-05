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خارج الحدود

وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

عبد العاطى والمسلماني
عبد العاطى والمسلماني

استقبل وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٥. 

أبرز التحديات الإقليمية والدولية

ودار النقاش بين وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وأهمية دور الإعلام الوطني خلال المرحلة الحالية، وضرورة العمل على توعية المواطن المصري بمحددات الموقف المصري من أبرز القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى التحديات التي تفرضها المستجدات الإقليمية، خاصة في ظل ما تشهده منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا من تطورات متلاحقة. 

 

ثقة وزير الخارجية في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به

وحرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن ثقته في اضطلاع الهيئة الوطنية للإعلام بدورها المنوطة به في هذا الصدد، معربًا عن تقديره للهيئة الوطنية للإعلام وما تبذله من جهود في هذا الشأن. 

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بدر عبد العاطي أحمد المسلماني وزير الخارجية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام المستجدات الإقليمية التحديات الإقليمية والدولية

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