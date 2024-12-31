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أخبار مصر

شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يعزيان وزير الخارجية في وفاة شقيقه

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية
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أجرى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- شقيقِه السيد محمد أحمد عبد العاطي.

كما تقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمَّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنَه فسيح جناته، وأن يرزق أهله وذويه الصَّبر والسلوان.."إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".

 

وزير الأوقاف يعزي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج في وفاة شقيقه

من جانبه، أجرى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا بالدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قدَّم خلاله خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله- شقيقه السيد محمد أحمد عبد العاطي.

أعرب وزير الأوقاف عن بالغ حزنه لهذا المصاب، مشيدًا بمناقب الفقيد ودوره الطيب في حياته، كما تقدم الوزير بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الكريمة.

واختتم الوزير عزاءه بالدعاء للفقيد، سائلًا الله -عز وجل- أن يغفر له، وأن يرحمه، وأن يجعل مثواه الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان...﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

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