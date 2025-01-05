لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة اشتعال النار في سيارة بمنطقة جليم في الإسكندرية، ومدى تفاعل المصريين مع السيارة المشتعلة وصاحبها، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

لحظة اشتعال النار في سيارة ملاكي



وأظهر مقطع الفيديو لحظة اشتعال النار في سيارة ملاكي، وكادت تقع كارثة في منطقة جليم على البحر، لكن أصحاب السيارات والشباب في الإسكندرية تفاعلوا من الأمر سريعًا، وقاموا بإطفاء النار بالسيارة المشتعلة، مستخدمين طفايات الحريق لديهم، وبالفعل أنقذوا المنطقة من انفجار محقق للسيارة، كاد يسبب كارثه في المنطقة.

اشتعال سيارة في جليم كاد يسبب كارثة، فيتو



التفاعل السريع لأهالي الإسكندرية مع السيارة أثار ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن اندهاشهم لسرعة التفاعل مع السيارة المشتعلة، وإطفائها في دقيقة.

تفاعل واسع مع سرعة إطفاء السيارة المشتعلة



علقت البلوجر شاهيناز طاهر قائلة: " اشتعال سيارة بمنطقة جليم على البحر.. بسم الله ماشاء الله رجاله الاسكندريه الجدعان كلهم وقفوا جنب صاحب العربيه وكله طلعوا الطفيات واتعاملوا مع الحريق وانتهى الموقف فى دقيقة"

💢🚨اشتعال سيارة بمنطقة جليم ع البحر

ونقل المصاب إلى أقرب مستشفى



نسأل الله السلامة والعافية إن شاء الله 🤲🏼 pic.twitter.com/xSOKnhPuUq — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) January 3, 2025



وقالت البلوجر دودو أحمد " مفيش زي مصر... دا العادي ساعات بنطلع عندما نسمع أن عربيه اتخبطت أو حصل فيها حريق.. ممكن الوقت يكون متأخر مفيش حد في الشارع وفجأه الشارع الذي ليس فيه أحد، وفجأة يبقى الشارع مليان ناس بتساعد... علشان كده مصر محروسة بأهلها دايمًا"

ورد البلوجر أحمد زكريا " اللهم لك الحمد على نعمة وجدعنة شعب مصر.. ربنا يديمها نعمة..."

إطفاء السيارة المشتعلة في كورنيش جليم، فيتو



وعلق أحد النشطاء فقال: "حقيقة.. نحن لا نحمل هم مشكلة يمكن أن تحدث لنا في الطريق"

وقال البلوجر محمد مجدي: "الشعب المصري من أجمل شعوب الأرض..."

حادث اشتعال النيران بسيارة في جليم



الجدير بالذكر أن منطقة جليم بطريق كورنيش الإسكندرية شهدت حادث اشتعال النيران فى سيارة ملاكى أثناء سيرها، الجمعة الماضية، ما أسفر عن إصابة شخص، وتم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج.

وصول الإسعاف ونقل المصاب للمستشفى، فيتو



وتلقت شرطة النجدة بلاغًا يفيد اشتعال النار في إحدى السيارات الملاكي بطريق الكورنيش في منطقة جليم، ما أسفر عن حالة ارتباك في حركة المرور، وأدى الاشتعال لإصابة شخص وتصاعد الدخان.

وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالسيارة من خلال طفايات الحريق التي كانت في سيارات بعض المارة، وبالفعل تمكنوا من إطفاء الحريق المشتعل بالسيارة، قبل أن تحدث كارثة، قبل وصول قوات الحماية المدنية وتم رفع السيارة بونش المرور وإعادة تسيير حركة المرور بطريق الكورنيش في جليم.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.