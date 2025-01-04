شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

شهد طريق كورنيش الإسكندرية بمنطقة سبورتنج حادث تصادم مروع بسبب السرعة ما أدى إلى تخطي سيارة الجزيرة الوسطي من طريق الكورنيش المتجه إلى وسط المدينة والاصطدام ب3 سيارات في الاتجاه الآخر ما أسفر عن توقف حركة المرور بشكل كامل لفترة طويلة، وسقوط عمود إنارة عقب تخطي السيارة الجزيرة الوسطى إلى الطريق المعاكس.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندريه، إخطارًا من غرفة عمليات المرور يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي و٣ سيارات أخرى بالقرب من منطقة سبورتنج على طريق الكورنيش، حيث أدى التهور والسرعة الزائدة إلى فقدان السيطرة ووقوع الاصطدام وتحطم عموده إنارة بالجزيرة الوسطي.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ لرفع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق أمام حركة السيارات.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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