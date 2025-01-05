الأحد 05 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق للاطمئنان على صحته (صور)

وزير الأوقاف يزور
وزير الأوقاف يزور الفنان توفيق رشوان
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زار الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الفنان رشوان توفيق للاطمئنان على صحته، وتهنئته بالعام الجديد وقدوم شهر رجب المبارك، داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعله عام يمن وبركة، وأن يمن الله عليه بالصحة والعافية، حيث بلغ الفنان الكبير من العمر اثنين وتسعين عاما.

 

وزير الأوقاف يزور الفنان رشوان توفيق

وعمَّ الزيارة جوٌّ من الود والألفة، واستعرض الفنان الأستاذ رشوان توفيق مسيرته والأوسمة والجوائز التي حصل عليها والصور التذكارية، مع حديث عن تاريخ عائلته العريق.

تأتي هذه الزيارة الودية للفنان الكبير تقديرًا له، وقد سأله الوزير قائلًا: علمت أنك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين، وأتيت لأستمع من سيادتك إلى ذلك، فتحدث الفنان الكبير عن مشاهداته للنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وكذلك مشاهداته لسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وذكر الفنان الكبير أنه يرد الفضل في ذلك إلى السيدة الكريمة والدته رحمها الله، والتي كانت ملازمة للقرآن الكريم وكانت تشغل وقتها طوال الله بذكر الله جل جلاله.

ومن جانبه أعرب الفنان رشوان توفيق عن سعادته البالغة بزيارة وزير الأوقاف، وأن هذه الزيارة عزيزة على قلبه، مشيدًا بالفكر المستنير والعقل الراجح لمعالي الوزير، مقدرًا جهوده الدعوية والفكرية التي يبذلها لصناعة جيل فريد من الأئمة والدعاة

 

ومشيدًا بمبادرة عودة الكتاتيب، وأنها خرَّجت علماء أكابر كالإمام الشعراوي، وطه حسين وغيرهم من العلماء والمفكرين الذين أثروا الحياة الثقافية والعلمية والمعرفية في مصر.

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