الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

نص تقرير الأدلة الجنائية حول ضبط مأذون النزهة المزيف

محكمة
محكمة

تسلمت نيابة النزهة تقرير التزييف بالأدلة الجنائية حول ضبط مأذون مزيف بتهمة تزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين،و تزوير وثائق الزواج والطلاق. 

وجاء في التقرير أن جميع التوقيعات التي مهرت بها الأوراق مزورة وقد تم مهرها بشكل يخالف الحقيقة وجميعها مصطنعة. 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")  نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق انتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الاستفادة المادية. 

ضبط مأذون مزيف فى النزهة لتزوير المحررات الرسمية

وعقب تقنين الإجراءات  تم استهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًّا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 

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نيابة النزهة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة

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