تطور جديد في واقعة تورط إمام مسجد بتزوير وثيقة طلاق لونا صبري من أحمد بهجت

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جمع التحريات والمعلومات لكشف دور إمام مسجد شهير بمنطقة الشيخ زايد؛ في الواقعة ومشاركته في تزوير وثيقة طلاق لونا صبري من رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، من خلال فريق بحث يعمل على تكثيف جهودها لجمع التحريات.

وكانت قد أمرت النيابة العامة بحجز أمام مسجد شهير بقسم شرطة الشيخ زايد لحين ورد تحريات المباحث للوقوف على تورطه في واقعة تزوير وثيقة طلاق لونا صبرى من رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت

وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث لمعرفة دور إمام المسجد في الواقعة، خاصة أنه هو من أبلغ الشاكية بواقعة الطلاق.



وفجر تقرير أبحاث التزوير والتزييف مفاجأة مدوية، في واقعة طلاق لونا صبري من زوجها رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت، وتبيَّن عدم صحة توقيع المتوفى على وثيقة الطلاق، بعد 3 سنوات من وفاته.

وأضاف التقرير، أن الإمضاء الموجود على الوثيقة لا يعود لرجل الأعمال الراحل رغم صحة توقيع الشهود.

وأمرت جهات التحقيق بحضور مأذون مُحرر وثيقة الطلاق، وإمام مسجد الكبير بالشيخ زايد، والذي أبلغ الشاكية بواقعة الطلاق، وطُلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



كان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم محمد راغب، رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول، مفاده تلقيه بلاغًا من لونا صبري، طليقة رجل الأعمال المتوفى أحمد بهجت، رئيس مجلس إدارة مجموعة دريم لاند.

ووفق البلاغ فإن الشاكية تتضرر من تزوير وثيقة طلاقها رقم 64321، والصادرة من محكمة السنبلاوين بتاريخ 28 فبراير عام 2021، والمُوقع شهود بها كل من عمر أحمد بهجت، و"أحمد. م"، وبالعرض على النيابة أمرت بسرعة تحريات المباحث، وطُلب حضور المأذون وأحد الشهود.

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