الأربعاء 01 يناير 2025
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محافظات

تنفيذ 313 مشروعًا بتكلفة 19 مليارا و630 مليون جنيه بالبحيرة

مشروعات الاستثمارية
مشروعات الاستثمارية بالبحيرة

تشهد محافظة البحيرة تحت قيادة الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، نقلة نوعية وطفرة تنموية غير مسبوقة، وتخصيص استثمارات ضخمة لإقامة مشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية في المحافظة.

313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليارا و630 مليون جنيه

يبلغ إجمالى عدد المشروعات الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الخاصة بمديريات الخدمات والشركات والهيئات التابعة للوزارات بمحافظة البحيرة، 313 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 19 مليارا و630 مليون جنيه، في قطاعات متنوعة تمس حياة المواطنين، مما يعكس اهتمام  الدولة بتعزيز جهود التنمية في المحافظة ودفع عجلة التطوير لخدمة أبنائها.

قطاع الصحة 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه

وتشمل الخطة الاستثمارية بالبحيرة مشروعات في العديد من القطاعات، منها قطاع الصحة 14 مشروعًا بتكلفة إجمالية 574 مليون جنيه، مديرية الأوقاف 7 مشروعات بتكلفة 29 مليون جنيه، وهيئة التأمين الصحي 5 مشروعات بتكلفة إجمالية مليار و440 مليون جنيه، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي: 60 مشروعًا بتكلفة 5 مليار و343 مليون جنيه.

قطاع التعليم العالي5 مشروعات بتكلفة 4 مليار و4 مليون جنيه

كما تضمن قطاع الري بالبحيرة، 84 مشروعًا بتكلفة 2 مليار و767 مليون جنيه، قطاع التعليم العالي 5 مشروعات بتكلفة 4 مليار و4 مليون جنيه، شركة مياه الشرب والصرف الصحي 27 مشروعًا، الهيئة العامة للطرق والكباري 19 مشروعًا بتكلفة 4 مليار و300 مليون جنيه، مديرية التضامن الاجتماعي 3 مشروعات بتكلفة 49 مليون جنيه، مديرية التموين 19 مشروعًا بتكلفة تتجاوز 17 مليون جنيه، مديرية العمل مشروع بتكلفة 9 مليون جنيه، مديرية الطرق والنقل 8 مشروعات بتكلفة 134 مليون جنيه، المنطقة الأزهرية 9 مشروعات بتكلفة 140 مليون جنيه، الحماية المدنية 6 مشروعات بتكلفة 40 مليون جنيه، الشركة المصرية للاتصالات 27 مشروعًا، هيئة الأبنية التعليمية: 11 مشروعًا بتكلفة إجمالية 325 مليون جنيه، قطاع الشباب والرياضة 7 مشروعات بتكلفة تتجاوز 11 مليون جنيه، التنظيم والإدارة مشروع بتكلفة 100 مليون جنيه.

تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ورفع مستوى معيشة المواطنين، مؤكدة أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ تلك المشروعات وتوقيتاتها المحددة، وتذليل أي عقبات قد تواجه عمليات التنفيذ.

 

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