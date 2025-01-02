ضبط 22 طن أسمدة مجهولة المصدر و1000 لتر سولار في السوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية تموين البحيرة برئاسة محمد هدية، اولى الحملات التفتيشية لعام 2025 للمرور على الأسواق والمحلات التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات في مختلف مراكز المحافظة، حيث شملت بمركز الدلنجات ضبط مستودعين للبوتاجاز تصرفا في 960 أسطوانة غاز منزلي، ومحطة وقود لتصرفها فى 1000 لتر سولار، كما تم ضبط 20 طن أسمدة مجهولة المصدر و4 طلمبات بنزين في محطة لوجود عجز في الكميات المقررة، بالإضافة إلى ضبط 240 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، تم تحرير 5 محاضر لعدم إعلان عن الأسعار.

تحفظ على 100 كرتونة خل ومخزن أسطوانات غاز غير مرخص

كما تم ضبط بمركز دمنهور محطة تمويل سيارات غير مرخصة والتحفظ على 9000 لتر سولار تم تجميعها بطرق غير مشروعة لإعادة بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط مصنع خل بدون ترخيص وتحفظ على 100 كرتونة خل ومخزن أسطوانات غاز غير مرخص يحتوي على 20 أسطوانة تم تجميعها من السوق السوداء، بالإضافة لضبط مخزن مواد غذائية غير مرخص وتم التحفظ على 50 كرتونة زبيب مجهولة المصدر، وضبط مخبز تصرف في 3 شكاير دقيق بلدي مدعم كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم نظافة ادوات العجين ولعدم وجود سجل، كما تم ضبط بمركز المحمودية، مخبزين لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و3 مخابز لعدم نظافة أدوات العجين، ومخبزين لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف. كما تم ضبط 48 باكو شاي مجهول المصدر، ومحلين لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي وتحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمواد الغذائية.

ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

كما تم ضبط بمركز شبراخيت 59 أسطوانة غاز منزلي تم تجميعها بدون وجه حق بقصد التربح غير المشروع، بالإضافة إلى 6 أسطوانات غاز في إحدى مزارع الدواجن لاستخدامها في غير الغرض المخصص لها، كما تم ضبط 2 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر و1.5 طن مخللات مجهولة المصدر؛ كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، بمركزى وادي النطرون والرحمانية تم ضبط 30 شيكارة محسن زراعي مجهول المصدر و600 كجم مواد مجهولة المصدر، كما تم ضبط 9 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن و4 مخابز لعدم وجود سجل زيارات، بالإضافة إلى ضبط 46 شيكارة دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بطرق غير قانونية، تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 13 مخبزا لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن

وبمركز رشيد وأبو المطامير تم ضبط 10 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن ومخابز أخرى لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخبز لعدم نظافة أدوات العجين ومخبز لعدم إعطاء بون صرف، وبمركزي حوش عيسى وكفر الدوار تم ضبط 13 مخبزا لإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخبزين تصرفا في 19 شيكارة دقيق، ومخابز لعدم نظافة أدوات العجين وعدم وجود سجل زيارات، ومخبز لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين وتم ضبط 12 جركن زيت طعام مجهول المصدر كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن سعر ووزن الرغيف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتستمر مديرية تموين البحيرة في تكثيف حملاتها لضبط الأسواق ومكافحة التلاعب والغش التجاري لضمان توفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة وبالجودة المطلوبة.

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