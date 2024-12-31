بعد موجة الأمطار الغزيرة، انتظام حضور الطلاب بمدارس البحيرة

شهدت مدارس محافظة البحيرة، بكافة نوعياتها ومراحلها التعليمية اليوم انتظام حضور الطلاب والتلاميذ، وذلك عقب تعطيل الدراسة امس بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها معظم أنحاء المحافظة، وتعرضها لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، حيث انتظمت الدراسة بشكل طبيعى وسط نسب حضور عالية من الطلاب.

تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي ونظافة المدارس

صرح يوسف الديب_وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الذى أنه تم متابعة سير العملية التعليمية والتاكد من تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى ونظافة المدارس، وأن جميع المدارس لم تتأثر بالأمطار، وذلك فى إطار تفعيل توجيهات السيد محمد عبداللطيف _ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس لمتابعة نظافتها العامة ومتابعة مسار اليوم الدراسى وانتظام الطلاب والوقوف على تحقيق الاستقرار والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية وتوفير الحماية والسلامة للطلاب حفاظا على سلامتهم وأرواحهم مع متابعة الوصلات الكهربائية والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة.

ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم

حيث تم التشديد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالبحيرة ومديرى المدارس بإجراء جولات تفقدية لمتابعة مسار اليوم الدراسى والاطمئنان على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية والأنشطة التربوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة بصفة مستمرة تحسبا لمواجهة الأمطار.

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