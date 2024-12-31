الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد موجة الأمطار الغزيرة، انتظام حضور الطلاب بمدارس البحيرة

انتظام المدارس بالبحيرة
انتظام المدارس بالبحيرة

 شهدت مدارس محافظة البحيرة، بكافة نوعياتها ومراحلها التعليمية اليوم انتظام حضور الطلاب والتلاميذ، وذلك عقب تعطيل الدراسة امس بسبب موجة الطقس السيئ التى تعرضت لها معظم أنحاء المحافظة، وتعرضها لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، حيث انتظمت الدراسة بشكل طبيعى وسط نسب حضور عالية من الطلاب.

 

تحقيق الانضباط الإداري والتعليمي ونظافة المدارس

 صرح يوسف الديب_وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، الذى أنه تم متابعة سير العملية التعليمية والتاكد من تحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى ونظافة المدارس، وأن  جميع المدارس لم تتأثر بالأمطار، وذلك فى إطار تفعيل توجيهات السيد محمد عبداللطيف _  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس لمتابعة نظافتها العامة ومتابعة مسار اليوم الدراسى وانتظام الطلاب والوقوف على تحقيق الاستقرار والالتزام بالإشراف اليومي والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية وتوفير الحماية والسلامة للطلاب حفاظا على سلامتهم وأرواحهم مع متابعة الوصلات الكهربائية والاطمئنان على إجراءات الأمن والسلامة.

ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم

 حيث تم التشديد على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالبحيرة ومديرى المدارس بإجراء جولات تفقدية  لمتابعة مسار اليوم الدراسى والاطمئنان على ارتفاع نسبة حضور الطلاب والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية والأنشطة التربوية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة بصفة مستمرة  تحسبا لمواجهة الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدارس البحيرة حضور الطلاب موجة الطقس السىء سقوط أمطار وزارة التربية والتعليم الدكتورة جاكلين عازر
ads

الأكثر قراءة

محافظة الشرقية تنشر فرق الطوارئ للتعامل مع آثار التقلبات الجوية في ليلة رأس السنة

الزمالك يكشف آخر تطورات تجديد عقد زيزو

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

استقال من قيادة تحرير الشام وأصبح وزيرًا للدفاع بسوريا، من هو أبو حسن 600؟ (صور)

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

هل اقترب الأهلي من حسم صفقة إيفرتون؟ مصدر يرد

منوعات

المزيد

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في السوق

أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 31-12-2024

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية