أخبار مصر اليوم: قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.. الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. وإيني الإيطالية تبدأ الحفر في حقل ظهر خلال أيام

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 600 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير لمدة ثلاث سنوات.



مصرع سيدة تحت عجلات قطار في القليوبية والسكة الحديد تحذر من اقتحام المزلقانات

توقفت حركة القطارات بمركز طوخ في القليوبية، بسبب اصطدام قطار بسيدة كانت تعبر الطريق أثناء قدوم القطار وتوفيت فى الحال، وذلك بالقرب من المزلقان.

ارتفاع الأمواج يصل لـ3 أمتار، الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 50:40 كم/س) وارتفاع الأمواج ( 3:2 م).

مجلس الوزراء: الثلاثاء 7 يناير إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء، الموافق 7 يناير 2025 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الميلاد.

مصادر: إيني الإيطالية تبدأ الحفر في حقل ظهر خلال أيام

تبدأ شركة إيني الإيطالية خلال أيام أعمال الحفر في حقل ظهر العملاق، وذلك لزيادة كفاءة الحقل مرة أخري للعمل علي زيادة الإنتاج، وذلك بعد أن شهد الحقل في الشهور الماضية نقصا في الإنتاج، مما تسبب في أزمة نقص الغاز الطبيعي.

قرار جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل الأراضي في هذه المناطق

أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته والتوثيق، بشأن تسجيل الأراضي بشمال طريق الإسكندرية.

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، حقيقة اكتشاف فيروس جديد ينتشر بين كبار السن، بعد اكتشاف أول حالة نادرة مصابة بمتلازمة “فيكساس”.

اكتشافات أثرية جديدة من عصر الأسرات الثانية والثالثة والثامنة عشر بسقارة

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية اليابانية عن مصاطب ومقابر ودفنات تكشف المزيد عن تاريخ منطقة آثار سقارة الأثرية الهامة.

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