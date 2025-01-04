السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

قرار جديد من الشهر العقاري بشأن تسجيل الأراضي في هذه المناطق

الشهر العقاري،فيتو
الشهر العقاري،فيتو

أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشورا فنيا إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياته والتوثيق، بشأن تسجيل الأراضي بشمال طريق الإسكندرية.

وتضمن قرار مصلحة الشهر العقاري، حظر اتخاذ مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، أي إجراء يتضمن التصرف في أي أراضي شمال طريق الإسكندرية، مطروح، السلوم في القطاع الموجود غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة في مدينة السلوم. 

كما تتضمن القرار التأكيد على عدم قيام مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتسجيل أي تصرفات لبيوعات للأراضي بالمنطقة المذكورة. 

شرط جديد من “العدل” بشأن استكمال إجراء استخراج التوكيل 

 

وكانت  وزارة العدل قد أصدرت قرارا جديدا  بعدم استكمال إجراء استخراج التوكيل إلا بعد تدوين رقم الهاتف لأطراف التعامل بكافة معاملات التوثيق.

وتضمن الكتاب الدوري رقم 16 والصادر من مصلحة الشهر العقاري إلى مكاتب وفروع التوثيق المميكنة، بناءا على قرار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، بإدراج رقم الهاتف المحمول الخاص بأطراف التعامل إلى بيانات كافة معاملات التوثيق وعدم استكمال أي إجراء دون إثبات بيان رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتعاملين في الخانة المخصصة لذلك على التطبيق. 

 

 يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة المصرية ووزارة العدل نحو إتمام منظومة التحول الرقمي، وسعيا من الوزارة ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلى تحقيق طمأنينة المتعاملين معها على كافة معاملاتهم ومحرراتهم المحفوظة بمكاتب التوثيق. 

 

وأشار القرار إلى إضافة خانة مستقلة بالتطبيق المعمول به بمكاتب وفروع التوثيق المميكنة لكتابة رقم الهاتف المحمول لأطراف التعامل بجميع المعاملات التي تتم بمكاتب التوثيق، ويقوم التطبيق تلقائيا بإرسال رسالة نصية للموكل بأنه قد تم إجراء معاملة بموجب هذا التوكيل . 

 

وفي حالة قيام الموكل بإلغاء الوكالة للوكيل، يتم إرسال رسالة نصية للوكيل بإخباره أن الموكل قد قام بإلغاء التوكيل، وكذلك الحال في باقي المعاملات ليتمكن المواطن من متابعة محرراته الموثقة بصورة مباشرة، وذلك بعد أن يتم الانتهاء من الربط مع المحول الرقمي للتكامل مع نظام إرسال الرسائل النصية.

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مصادر: تحديد مكاتب الشهر العقارى لعمل توكيلات الحزب السياسى الجديد
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