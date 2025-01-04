السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

مصادر: إيني الإيطالية تبدأ الحفر في حقل ظهر خلال أيام

إيني الإيطالية
إيني الإيطالية
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تبدأ شركة إيني الإيطالية خلال أيام أعمال الحفر في حقل ظهر العملاق، وذلك لزيادة كفاءة الحقل مرة أخري للعمل علي زيادة الإنتاج، وذلك بعد أن شهد  الحقل في الشهور الماضية نقصا في الإنتاج، مما تسبب في أزمة نقص الغاز الطبيعي.

واتجهت وزارة البترول إلي الاستيراد من الأسواق العالمية، لتلبية احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي، وفي نفس الوقت استقدمت سفن تغويز، لاستقبال الغاز الطبيعي المستورد عبر الموانئ المصرية.

وقال متحدث باسم شركة إيني الإيطالية في تصريحات: إن الشركة  تستعد لاستئناف الحفر في حقل غاز ظهر البحري خلال الأيام القادمة.

وأضاف المتحدث أن سفينة الحفر سايبيم 10000 تكمل عملياتها، ومن المقرر أن تبحر الآن في اتجاهها  إلي مصر، حيث ستبدأ عملية الحفر باستخدام التقنيات الحديثة بهدف زيادة إنتاج الغاز.

الوزارة تتواصل مع إيني لبدء الحفر قبل نهاية يناير الجاري

 

وصرح مصدر بوزارة البترول  لـ "فيتو" أن الوزارة  تواصل العمل مع شركة إيني دون أي تأخير للجدول الزمني المعد مسبقًا. 

وأشار المصدر إلى أن سفينة الحفر في طريقها  للوصول إلى مصر لبدء أعمال الحفر في خلال أيام ويتم الحفر باستخدام التقنيات الحديثة، بهدف زيادة الإنتاج والعودة إلى مخططات الإنتاج المعتمدة.

واستقدمت شركة إيني الإيطالية حفارًا للعمل في حفر آبار إضافية بحقل غاز ظهر، والرجوع بخطة الإنتاج لما قبل توقف أعمال الحفر، عبر إدخال إنتاج جديد يصل إلى 220 مليون قدم مكعب يومي، وذلك من خلال إضافة بئرين جديدين.

وتشير التوقعات، أنه قبل منتصف عام 2025، سيعود حجم إنتاج حقل ظُهر كما كان، ويعد حقل ظهر من أهم مشروعات تنمية حقول الغاز الطبيعي، حيث صنفت الشركات العاملة في مجال النفط والغاز الحقل بأنه أكبر كشف غاز بالبحر المتوسط، ومن أكبر الاكتشافات على المستوى العالمي.

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