السبت 04 يناير 2025
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أخبار مصر

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين، فيتو

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقاية، حقيقة اكتشاف فيروس جديد ينتشر بين كبار السن، بعد اكتشاف أول حالة نادرة مصابة بمتلازمة “فيكساس”.

حقيقة فيروس كبار السن

وأوضح: أنه لا صحة لما تردد عن اكتشاف فيروس جديد له علاقة بإصابة كبار السن، وما أثير عن ذلك الأمر لا أساس له من الصحة.

خلل جيني بمرض مناعي

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه الإعلامي فهمي بهجت بقناة “الشمس” إلي أنه تم رصد حالة مصابة بـمرض مناعي يصيب الإنسان نتيجة خلل جيني ويظهر بعد سن الـ50 عامًا.

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علاج المرض المناعي

وأوضح أن المرض الذي تم اكتشافه ليس معديا ويختلط كثيرا مع عدد من الأمراض، وهناك الكثير من الأدوية والعلاجات القادرة على التصدي لذلك المرض.

 

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