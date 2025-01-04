يوم قضائي ساخن.. المحكمة الدستورية العليا تفصل في 4 دعاوى مهمة.. والنظر في "فض رابعة" و"مقتل قهوجي مصر الجديدة" الأبرز بالجنائي

تشهد المحكمة الدستورية اليوم السبت عددا من الدعاوي التي من المقرر أن تفصل في بعضها، بينما تواصل المحاكم الجنائية بالقاهرة والجيزة البت في بعض القضايا الهامة التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

وتستعرض فيتو أبرز محاكمات اليوم كالتالي:

تفصل فى دعوى بطلان القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية فقرة من البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 252 لسنة 31 دستورية، بعدم دستورية البند "20" من قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 3 لسنة 2009 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لتداول المواد البترولية.

تفصل فى دعوى بطلان شروط الترشح لانتخابات مجلس الشعب

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب سابقا الخاصة بشروط الترشح لعضوية المجلس.

وحملت الدعوى رقم 131 لسنة 31 دستورية الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الشعب، والتى تنص على أنه يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفي القطاع العام في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشيحهم حتى انتهاء الانتخابات العامة وانتخابات الإعادة.

الفصل فى دعوى عدم دستورية تخويل بعض الموظفين بصفة الضبطية القضائية

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بمنح الضبطية القضائية.

وحملت الدعوى رقم 64 لسنة 31 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية.

نظر محاكمة 4 متهمين بقضية "فض رابعة"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت، إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين، في اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بقضية "فض اعتصام رابعة".

وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض..

الجنايات تستمع لشهود الإثبات في قضية "قهوة أسوان" بمصر الجديدة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، لشهود الإثبات فى مقتل مالك مقهى فى مصر الجديدة على يد مالك محل عصائر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"قهوة أسوان".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حجازي وعضوية المستشارين عزت العكلي، والسعيد عبده ومحمد مصطفى عبيد - بحضور الطبيبة الشرعية التى أجرت الكشف الطبى على جثة القتيل لشرح طبيعة الإصابات التى أفضت إلى الوفاة وعرض تقرير مفصل للصفحة التشريحية، بجانب استخدام المساعدات الفنية لعرض مقاطع فيديو توثق واقعة القتل، تم تفريغها من كاميرات المراقبة فى المنطقة.

الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق

تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.

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