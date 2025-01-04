السبت 04 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أسباب ظهور الكتل الصلبة تحت الجلد، ومتي تكون مؤشرا على السرطان؟

الكتل الصلبة تحت
الكتل الصلبة تحت الجلد، فيتو

يمكن أن تتكون الكتل تحت الجلد لأسباب عديدة، بما في ذلك الأكياس أو تضخم الغدد الليمفاوية، وغالبًا لا تتطلب علاجًا، ولكن إذا تغيرت في الحجم أو المظهر، يجب الاتصال بالطبيب لإجراء فحص.

الكتل أو النتوءات أو النمو تحت الجلد شائعة، ويمكن أن تتكون الكتلة تحت الجلد لأسباب عديدة.

هل الكتلة الصلبة حميدة؟

في كثير من الأحيان، تكون الكتل غير ضارة أو حميدة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ويمكن أن تظهر السمات المحددة للكتلة أحيانًا بالمزيد عن الأسباب المحتملة وما إذا كان يجب الاتصال بأخصائي طبي.

لا تحتاج النتوءات غير الضارة إلى العلاج إلا إذا كان الشخص يرغب في إزالتها لأسباب تجميلية أو إذا أصيبت بالعدوى، وتشمل هذه:

الكيسات الجلدية: وهي أكثر شيوعًا عند الذكور بمرتين ولا تتطور عادة قبل البلوغ.

الورم الشحمي: وهي أكثر شيوعًا عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عامًا، وفي حين أنها لا تحتاج عادةً إلى علاج، فقد تكون أحد أعراض حالة وراثية كامنة مثل متلازمة جاردنر.

الورم الليفي الجلدي: على الرغم من أن هذه الكتلة غير ضارة، إلا أنها قد تسبب الحكة أو الألم في بعض الأحيان، ووفقًا للبحوث، فهي أكثر شيوعًا عند الإناث.

الكيس العقدي: الكيس العقدي هو كتلة صغيرة مستديرة مملوءة بالسوائل تنمو تحت سطح الجلد، وعادةً ما تكون على اليد، ويقع الكيس على ساق صغيرة قد تبدو متحركة، وهو غير ضار عادةً ويميل إلى الظهور غالبًا عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 40 عامًا.

أسباب الكتل التي قد تتطلب العلاج تشمل:

الورم القرني الشوكي (KA): هذا الورم الجلدي أكثر شيوعًا في المناطق المعرضة لأشعة الشمس بشكل كبير، مثل اليدين أو الوجه.

خراج الجلد: هذه كتلة مستديرة مملوءة بالصديد تحدث غالبًا بسبب العدوى البكتيرية، وغالبًا ما يتضمن العلاج تصريفًا ومضادات حيوية.

تضخم الغدد الليمفاوية: تستجيب الغدد الليمفاوية للعدوى عن طريق حبس الخلايا التالفة أو المعدية والقضاء عليها، ويمكن أن تسبب الخلايا الليمفاوية تورمًا في العقد كجزء من الاستجابة المناعية، ويمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب الإصابة، وفي بعض الحالات، السرطان، ويعتمد العلاج على السبب.

الفتق: هو عبارة عن كتلة تتطور عندما يندفع جزء من الجسم، مثل أحد الأعضاء، عبر الأنسجة المحيطة، وهناك عدة أنواع من الفتق.

متى تعد الكتلة الصلبة مصدرًا للقلق؟

في كثير من الأحيان، لا تتطلب الكتل الصلبة علاجًا طبيًا، ولكن من الجيد دائمًا التحدث مع أخصائي رعاية صحية مثل طبيب الأمراض الجلدية إذا كان يعاني الشخص من نمو على الجلد يتغير شكله أو لونه أو حجمه.

عادةً، تكون للكتلة غير السرطانية ملمس ناعم وتكون قادرة على التحرك تحت الجلد، لذا إذا لاحظ الشخص وجود كتلة صلبة، فيجب استشر الطبيب للحصول على تشخيص مناسب، ومع ذلك، قد تكون الكتل السرطانية لينة أيضًا.

راجع الطبيب أيضًا إذا كانت الكتلة:

تنزف أو تتسرب

تسبب الألم

تكبر

تتحول إلى اللون الأحمر أو تلتهب

تصاحبها خسارة غير مقصودة للوزن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكتل الكتلة تحت الجلد الكتل غير ضارة العدوى البكتيرية الغدد الليمفاوية تضخم الغدد الليمفاوية
ads

الأكثر قراءة

مفاجأة سارة للمواطنين بشأن الهواتف المستوردة

أكرم توفيق يرفض التجديد لـ الأهلي ويوقع 3 سنوات للشمال القطري

غزيرة ورعدية، الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار غدا

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة رصد فيروس جديد يصيب كبار السن

شلل مروري وتحطم عمود إنارة في حادث تصادم 4 سيارات بكورنيش الإسكندرية

تنظيم الاتصالات: لا زيادة في أسعار كروت الشحن، والهاتف المستعمل بعد 1 يناير عليه جمارك

لحظة انفجار بركان دوفن الخامل في إثيوبيا لأول مرة منذ آلاف السنين (فيديو)

سعر الذهب بالتعاملات المسائية اليوم السبت 2025.1.4 "آخر تحديث "

منوعات

المزيد

نبات سام يودي بحياة 4 يمنيين من أسرة واحدة

الأمن الفرنسي يضبط طنين من الكوكايين في ميناء هافر

ليس إيلون ماسك، من هو أغنى رجل في تاريخ البشرية وكم تقدر ثروته؟

ارتفاع حصيلة إصابات الألعاب النارية في رأس السنة بالفلبين لـ 771 حالة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم، الكيلو يتراوح بين 28 و30 جنيهًا

تعرف على سعر السكر اليوم السبت 4-1-2025

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 4-1-2025

تعرف على سعر النحاس في الأسوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الاضطراب النفسي والهرموني عذر للتحول الجنسي؟ رد حاسم من المفتي السابق (فيديو)

هل جادل النبي إبراهيم في عقاب قوم لوط؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بأداء مناسك الحج هذا العام

المزيد
الجريدة الرسمية