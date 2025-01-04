أسباب ظهور الكتل الصلبة تحت الجلد، ومتي تكون مؤشرا على السرطان؟

يمكن أن تتكون الكتل تحت الجلد لأسباب عديدة، بما في ذلك الأكياس أو تضخم الغدد الليمفاوية، وغالبًا لا تتطلب علاجًا، ولكن إذا تغيرت في الحجم أو المظهر، يجب الاتصال بالطبيب لإجراء فحص.

الكتل أو النتوءات أو النمو تحت الجلد شائعة، ويمكن أن تتكون الكتلة تحت الجلد لأسباب عديدة.

هل الكتلة الصلبة حميدة؟

في كثير من الأحيان، تكون الكتل غير ضارة أو حميدة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، ويمكن أن تظهر السمات المحددة للكتلة أحيانًا بالمزيد عن الأسباب المحتملة وما إذا كان يجب الاتصال بأخصائي طبي.

لا تحتاج النتوءات غير الضارة إلى العلاج إلا إذا كان الشخص يرغب في إزالتها لأسباب تجميلية أو إذا أصيبت بالعدوى، وتشمل هذه:

الكيسات الجلدية: وهي أكثر شيوعًا عند الذكور بمرتين ولا تتطور عادة قبل البلوغ.

الورم الشحمي: وهي أكثر شيوعًا عند البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 إلى 60 عامًا، وفي حين أنها لا تحتاج عادةً إلى علاج، فقد تكون أحد أعراض حالة وراثية كامنة مثل متلازمة جاردنر.

الورم الليفي الجلدي: على الرغم من أن هذه الكتلة غير ضارة، إلا أنها قد تسبب الحكة أو الألم في بعض الأحيان، ووفقًا للبحوث، فهي أكثر شيوعًا عند الإناث.

الكيس العقدي: الكيس العقدي هو كتلة صغيرة مستديرة مملوءة بالسوائل تنمو تحت سطح الجلد، وعادةً ما تكون على اليد، ويقع الكيس على ساق صغيرة قد تبدو متحركة، وهو غير ضار عادةً ويميل إلى الظهور غالبًا عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 40 عامًا.

أسباب الكتل التي قد تتطلب العلاج تشمل:

الورم القرني الشوكي (KA): هذا الورم الجلدي أكثر شيوعًا في المناطق المعرضة لأشعة الشمس بشكل كبير، مثل اليدين أو الوجه.

خراج الجلد: هذه كتلة مستديرة مملوءة بالصديد تحدث غالبًا بسبب العدوى البكتيرية، وغالبًا ما يتضمن العلاج تصريفًا ومضادات حيوية.

تضخم الغدد الليمفاوية: تستجيب الغدد الليمفاوية للعدوى عن طريق حبس الخلايا التالفة أو المعدية والقضاء عليها، ويمكن أن تسبب الخلايا الليمفاوية تورمًا في العقد كجزء من الاستجابة المناعية، ويمكن أن يحدث هذا أيضًا بسبب الإصابة، وفي بعض الحالات، السرطان، ويعتمد العلاج على السبب.

الفتق: هو عبارة عن كتلة تتطور عندما يندفع جزء من الجسم، مثل أحد الأعضاء، عبر الأنسجة المحيطة، وهناك عدة أنواع من الفتق.

متى تعد الكتلة الصلبة مصدرًا للقلق؟

في كثير من الأحيان، لا تتطلب الكتل الصلبة علاجًا طبيًا، ولكن من الجيد دائمًا التحدث مع أخصائي رعاية صحية مثل طبيب الأمراض الجلدية إذا كان يعاني الشخص من نمو على الجلد يتغير شكله أو لونه أو حجمه.

عادةً، تكون للكتلة غير السرطانية ملمس ناعم وتكون قادرة على التحرك تحت الجلد، لذا إذا لاحظ الشخص وجود كتلة صلبة، فيجب استشر الطبيب للحصول على تشخيص مناسب، ومع ذلك، قد تكون الكتل السرطانية لينة أيضًا.

راجع الطبيب أيضًا إذا كانت الكتلة:

تنزف أو تتسرب

تسبب الألم

تكبر

تتحول إلى اللون الأحمر أو تلتهب

تصاحبها خسارة غير مقصودة للوزن

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