3 طرق بسيطة لعلاج حساسية الجلد من المنزل

تؤدي حساسية الجلد للشعور بالحكة وتترك وراءها احمرارًا وتقشرًا في الجلد، ويمكن أن تساعد العلاجات الطبيعية والمنزلية في علاج وتخفيف بعض هذه الأعراض.

تحدث حساسية الجلد عندما يتفاعل الجهاز المناعي مع تهديد متصور يكون عادةً غير ضار بالجسم وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وقد تشمل الأعراض الشائعة لتفاعل حساسية الجلد ما يلي:

الحكة

احمرار في البشرة الفاتحة

تغير اللون إلى الأرجواني أو البني أو الرمادي في البشرة الداكنة

تورم

نتوءات مرتفعة

تقشر الجلد

تشقق الجلد (من جفاف الجلد)

والطريقة الأكثر فعالية لتجنب حساسية الجلد هي الحد من أو تجنب ملامسة المواد المسببة للحساسية، ولكن إذا كان الشخص على اتصال مع المواد المسببة للحساسية، فهناك علاجات منزلية لمعالجة الأعراض.

كيفية علاج حساسية الجلد في المنزل

هناك عدد من العلاجات المنزلية التي استخدمها الناس لسنوات لتخفيف الأعراض الناجمة عن تفاعلات الجلد التحسسية، وفيما يلي بعض منها:

دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على مجموعة متنوعة من الخصائص النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك المكونات المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات، وكل هذه يمكن أن تساعد في تهدئة الحكة الناتجة عن تفاعلات الجلد التحسسية.

وتتضمن الطرق الشائعة لاستخدام دقيق الشوفان لعلاج الحساسية الجلدية حمام دقيق الشوفان أو الضمادة، ويتطلب كلاهما دقيق الشوفان المطحون، ويمكن صنع دقيق الشوفان المطحون عن طريق طحن الشوفان الذي يتم شراؤه من المتجر إلى مسحوق ناعم باستخدام الخلاط أو محضر الطعام أو مطحنة القهوة.

حمام دقيق الشوفان

أضف كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان المطحون إلى حوض استحمام مملوء بالماء الفاتر.

واخلط دقيق الشوفان جيدًا في ماء الاستحمام.

ادخل الحوض واغمر الجسم بالكامل.

بعد 30 دقيقة، اشطف نفسك بماء بارد ولطيف.

ضمادة دقيق الشوفان

أضف 1/4 كوب من دقيق الشوفان المطحون في وعاء الخلط.

اخلط الماء المقطر في دقيق الشوفان المطحون، ملعقة صغيرة في كل مرة.

استمر في الخلط وإضافة الماء حتى تحصل على عجينة ناعمة وقابلة للدهن.

ضع العجينة على المنطقة المصابة.

ضمد المنطقة برفق بقطعة قماش مبللة.

بعد 30 دقيقة، أزيل قطعة القماش المبللة واشطفي المنطقة بلطف بالماء البارد، ورطب المنطقة.

صودا الخبز

يمكن أن تعالج صودا الخبز اختلال توازن درجة حموضة الجلد وتعمل كمضاد للالتهابات لتهدئة حساسية الجلد.

معجون صودا الخبز

امزج 4 ملاعق كبيرة من صودا الخبز و12 ملعقة كبيرة من الماء المقطر حتى تتشكل عجينة.

ضع العجينة على المنطقة المصابة بالحكة.

بعد 10 دقائق، اشطفي المنطقة برفق بالماء البارد.

ويمكن استخدم زيت جوز الهند بدلًا من الماء.

حمام صودا الخبز

امزج كوبًا واحدًا من صودا الخبز في حوض استحمام من الماء الفاتر، وقلب حتى يمتزج جيدًا.

انقع جسمك بالكامل لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

اشطف نفسك في دش لطيف فاتر.

النباتات والأعشاب

يوصي الاطباء بمجموعة متنوعة من النباتات لعلاج حساسية الجلد، وتشمل بعض هذه النباتات الموصى بها:

الصبار، قد يخفف الاستخدام الموضعي للهلام الشفاف لنبات الصبار من الحكة الناتجة عن التهاب الجلد التأتبي ومشاكل الجلد الأخرى.

مستخلص أوراق الكاكي، وجدت الأبحاث أن تناول مستخلص أوراق الكاكي عن طريق الفم أظهر خصائص وقائية وعلاجية لالتهاب الجلد التأتبي.

تتضمن النباتات والأعشاب الأخرى التي يقترحها ممارسو الصحة الطبيعية غالبًا كعلاجات منزلية لحساسية الجلد ما يلي:

الريحان

البابونج

الكزبرة

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