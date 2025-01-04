مصرع شاب في حادث سير علي الطريق السياحي في الفيوم

لقي شاب مصرعه في حادث اصطدام دراجه بخارية برصيف بطريق بحيرة قارون السياحي في الفيوم، عند مدخل كمين كمال بركات بدائرة قسم شرطة سنورس، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفي سنورس المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

تلقي اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، اخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووفاة شاب على طريق بحيرة قارون السياحي بدائرة المركز، وانتقلت سيارة الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سنورس الي موقع البلاغ، وتبين تصادم دراجة بخارية بالرصيف وانقلابها، ووجود جثة متهشمة الجمجمة، يرجح أن تكون لقائد الدراجة، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، وصرح وكيل النيابة بتسليم جثمان المتوفي لذويه لدفنه في مقابر أسرته، بعد مناظرة الطب الشرعي وإعداد تقرير عن سبب وساعة وتاريخ الوفاة، كما انتدب خبير فني لمعرفة أسباب الحادث، وتولي التحقيق.

وسائل الحد من حوادث الطرق

ووضعت الإدارة العامة للمرور عدة إجراءات تحذيرية للحد من حوادث الشبورة خاصة مع دخول فصل الشتاء منها:

1- تفويج السيارات بجمع رجال المرور السيارات ببعض المحاور التى تظهر بها شبورة كثيفة عن طريق، وتسير معًا في فوج واحد، مع خفض السرعة

2-وضع سيارتين عليهما فنار، لإضاءة الطريق والسير أمام السيارات حتى تكون الرؤية واضحة أمامها، تحسبًا لوقوع حوادث تصادم.

3- يهدئ رجال المرور حركة السيارات، لتجنب وقوع حوادث.

4- تتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين من الخدمات المرورية طبيعة الأعمال على أرض الواقع لحين تلاشى الشبورة المائية.

5- تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبًا لوقوع أى مصادمات، ليتم الانتقال إلى موقعها بشكل سريع.

6- انتشار الخدمات المرورية على الطرق للمراقبة المستمرة لحركة المركبات أثناء مرور السيارات.

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