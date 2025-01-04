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حوادث

الجنايات تقرر تأجيل محاكمة قاتلة المسن العاشق بالفيوم

مجمع محاكم الفيوم،
مجمع محاكم الفيوم، فيتو

قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار جنيدي الوكيل، تأجيل محاكمة  " نجلاء.ج.م" ربه منزل المتهمة بقتل مسن حاول إجبارها علي الطلاق من زوجها لرغبته في الزواج منها، بعد أن سددت له عدة طعنات  فارق على إثرها الحياة، بدائرة قسم شرطة إطسا، الي أول فبراير المقبل لسماع مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمة ومناقشه الطب الشرعي

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يوليو من العام الماضي، عندما مدير أمن  الفيوم،إخطارًا من مأمور قسم شرطة إطسا،يفيد بتلقيه بلاغًا من الاهالي مفاده أن"  نجلاء ج.م" 33 سنة ، ربة منزل، وتقيم بمنطقة بحر المير بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، أنهت  حياة المجني عليه “ جلال. ع. ”60عاما ، عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن طعنته عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض " سكين"،على إثر رغبة المجني عليه تطليق المتهمة من زوجها والزواج بها، فطلب المجني عليه مقابلتها بمسرح الجريمة،وما أن رأته حتى استلت سلاحها ابيض كانت تخفيه بين طيات ملابسها، وطعنته عدة طعنات فارق على إثرها الحياة.

 

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وتحرر محضر بالواقعة ،وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وبعد أن أبقن وميل النيابة بالادلة، ثبوت التهمة علي المتهمة، أصدر أنر الإحالة الي محكمة جنايات الفيوم، التي أصدرت قرارها السابق في أولي حلساتها

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