جنايات الفيوم تؤجل نظر قضية قتل سيدة علي يد ابن شقيقتها وشقيقها

قررت محكمة جنايات الفيوم في جلستها اليوم السبت، برئاسة المستشار ياسر محرم، تأجيل محاكمة كل من " محمد.ا م " 22 عاما، عامل زراعي ومقيم بقرية قارون بمركز يوسف الصديق ، محبوس، المتهم بقتل خالته بتحريض من شقيقها "حجاج.م.م" 39عاما مقيم بقرية ابوكساه بمركز ابشواي، الي جلسة منتصف فبراير المقبل، بناء على طلب الدفاع عن المتهمين لاستكمال أوراق القضية، وسماع أقوال شهود الواقعة.

أحداث القضية من واقع أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، الذي أعده وكيل النيابة، أن المتهم في القضية رقم 6209 لسنة 2024 جنايات مركز يوسف الصديق والمقيدة برقم 3204 لسنة 2024 کلي الفيوم، " محمد.ا.م " 22 سنة، عامل زراعي، مقيم بقرية قارون بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، محبوس، والمتهم " حجاج.ا.م " 39 سنة مقيم بقرية أبوكسا بمركز ابشواي بمحافظة الفيوم،هارب، منسوب إليهما قتل المجني عليها " رشا. ا.م " خالة المتهم الأول، شقيقه الثاني عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن حرض المتهم الثاني شقيق المجني عليها، ابن أخته بقتل خالته، علي أثره عقد الخلاص من المجني عليها وبيت النية علي قتلها.

الاستعداد لتنفيذ الجريمة بفكرة شيطانية من شقيق المجني عليها

فتوجه الي مسكنها ومكث به فترة زمنية يتحين فرصة تنفيذ جريمته ، وكتم أنفاسها ووضع وسادة علي وجهها مطبقا علي أنفاسها حتي تيقن من وفاتها قاصدًا من ذلك قتلها علي النحو المبين في التحقيقات.

وتابع أمر الاحالة، إن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهم الأول علي قتل المجني عليها بأنه اتفق مع المتهم الأول بأن أعدا الخطة لتنفيذ جريمته بالاتفاق مع المتهم الأول، نظير إعطائه مبالغ مالية موهما إياه بأنه في إمكانه تهريبه خارج البلاد.

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