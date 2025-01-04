محافظ الفيوم يلتقي تجار الجملة لمناقشة آليات نقل سوق البارودية

التقي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددا من تجار الجملة بالمحافظة، لمناقشة آليات نقل سوق الجملة من منطقة البارودية إلى مدينة الفيوم الجديدة، لما يسببه السوق من إزعاج لقاطني المنطقة، والزحام المستمر، وسوء حالة النظافة بالمنطقة، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

خطوات نقل سوق الجملة الي الفيوم الجديدة

وقال محافظ الفيوم، أنه حال موافقة عدد كبير من التجار على النقل، سيتم غلق السوق الحالي بمنطقة البارودية والبدء في إجراءات نقل جميع تجار الجملة بالمحافظة إلى السوق الحضاري الجديد المقام بمدينة الفيوم الجديدة، وتخصيص موقع السوق الحالي لتجار التجزئة، بعد تطوير الموقع وتسويره، وتنظيم حركة الدخول والخروج، لمنع التكدس والحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة.

اجتماع الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الغرفة التجارية

ووجه محافظ الفيوم، بعقد اجتماع آخر خلال الأسبوع المقبل، مع رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، بحضور رئيس الغرفة التجارية، وأحد كبار التجار، لمناقشة التسعير المبدئي للمنطقة المقام السوق عليها بمدينة الفيوم الجديدة، وموقف توصيل المرافق، وتسهيلات الدفع، ليكون أقل مقدم وأطول فترة سداد، بعد تخصيص الموقع للغرفة التجارية.

المستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية

كما لفت محافظ الفيوم، إلى أنه يجري تنفيذ المستودع الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية بمنطقة دمو، على مساحة 14 فدان، وهو واحد من 4 مستودعات يجري إنشاؤها على مستوى الجمهورية، موضحًا أن المستودع يخدم محافظات شمال الصعيد في تأمين احتياجات المواطنين من السلع، واستخدامها لفترات طويلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، مشيرًا أن إنشاء هذه المستودعات يساعد على مضاعفة المخزون من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية، وضمان الحفاظ على جودتها وسلامتها، وكذا تقليل الفاقد، وتقليل حلقات التداول.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس المدينة، بعقد جلسة تشاورية مع عدد من تجار الجملة، قبل طرح التسعيرة الجديدة لدخول وخروج المنتجات من سوق الجملة بمنطقة البارودية، حتى يكون تحريك الأسعار بالشكل الذي لا يضر المترددين على السوق، ولا يؤثر على طرح الموقع للإيجار.

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