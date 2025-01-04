السبت 04 يناير 2025
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خارج الحدود

بايدن يوافق على بيع أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار

المساعدات الأمريكية
المساعدات الأمريكية لإسرائيل، فيتو

أعلنت وزارة  الخارجية الأمريكية في بيان صادر عنها اليوم السبت، أن إدارة الرئيس جو  بايدن وافقت على بيع أسلحة لإسرائيل بـ8 مليارات دولار.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن تقرير للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم، أن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل مساعدات عسكرية بلغت نحو 22 مليار دولار منذ 7 أكتوبر 2023.

 

حجم المساعدات الأمريكية لإسرائيل 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها: إن واشنطن نقلت أكثر من 50 ألف طن من الأسلحة إلى إسرائيل استخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي  في عملياته بغزة ولبنان وسوريا.

 

وفي شهر أكتوبر الماضي نشرت صحيفة  "تايمز أوف إسرائيل" نقلًا عن تقرير لمشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأمريكية أن الولايات المتحدة أنفقت رقما قياسيا لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل  منذ عملية طوفان الأقصى.

 

إسرائيل تتلقى مليارات الدولارات من أمريكا 

وقال الباحثون الذين أعدوا التقرير: إن 4.86 مليارات دولار إضافية ذهبت إلى تكاليف الحملة التي تقودها البحرية الأمريكية ضد الحوثيين.

ويقول التقرير: إن إسرائيل، أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في التاريخ، حيث حصلت على 251.2 مليار دولار من الدولارات، المعدلة حسب التضخم، منذ عام 1959.

وتشمل المساعدات الأمريكية منذ بدء الحرب التمويل العسكري ومبيعات الأسلحة وما لا يقل عن 4.4 مليارات دولار في شكل سحب من المخزونات الأميركية وتسليم المعدات المستعملة.

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المساعدات الأمريكية لإسرائيل إسرائيل الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة

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